Peygambere hakaret eden Deniz Furkan Talu'ya 2 yıl 1 ay hapis cezası





"KENDİ ADINA BÖYLE BİR HESAP AÇILDIĞINA İLİŞKİN BİR ŞİKAYETİ YOK"

Müşteki Mehmet Sarı ise beyanında, "Sanık kendi adına bir hesap açıldığını söyledi ancak kendi adına böyle bir hesap açıldığına ilişkin bir şikayeti yoktur. Aksi takdirde böyle bir paylaşım, hayatın olağan akışına aykırıdır. Sanık Talu'nun cezalandırılmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.



Müştekinin beyanı üzerine sanık Talu söz alarak, hesabın aynı gün içinde açıldığı ve silindiği sebebiyle şikayetçi olmak için zamanın olmadığını belirtti.





"MÜVEKKİLİM 'KALKAVAN' İSİMLİ İŞ YERİNDE HİÇ ÇALIŞMAMIŞTIR"

Duruşmada sanık Talu'nun avukatı, "Müvekkilim hesabın kendine ait olduğunu kabul etmemektedir. Müvekkilim 'Kalkavan' isimli iş yerinde hiç çalışmamıştır. Olayın burada gelmesinin sebebi de silahlı kuvvetlere silah temin eden bir firma olması ve müvekkilimin de burada çalıştığı iddiası üzerine olay bu denli abartılmıştır'' şeklinde konuştu.



MÜTALAA AÇIKLANDI

Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, sanığın üzerine atılı suçları işlediğini belirterek 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar, 'suçu ve suçluyu övme' suçundan ise 2 yıla kadar hapis cezası olmak üzere toplamda 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.



Açıklanan mütalaada ayrıca, sanığın tutuklulukta kaldığı süre de göz önünde bulundurularak tahliyesine karar verilmesi istendi.