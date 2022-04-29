Muğla Menteşe'de deprem! | AFAD Kandilli Rasathanesi son depremler

AFAD'ın yaptığı bilgilendirmeye göre Muğla'da deprem meydana geldi. 3.7 büyüklüğündeki depremin derinliği 6.98 km olarak ölçüldü.

AFAD'dan yapılan açıklama şu şekilde:

"Büyüklük : 3.7 (Mw) Yer : Mentese (Mugla) Tarih-Saat : 29.04.2022, 20:35:34 TSİ Enlem : 37.0543 N Boylam : 28.2401 E Derinlik : 6.98 km"