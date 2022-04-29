Muğla Menteşe'de deprem! | AFAD Kandilli Rasathanesi son depremler

AFAD'ın yaptığı bilgilendirmeye göre Muğla'da deprem meydana geldi. 3.7 büyüklüğündeki depremin derinliği 6.98 km olarak ölçüldü.
AFAD'dan yapılan açıklama şu şekilde:
"Büyüklük : 3.7 (Mw) Yer : Mentese (Mugla) Tarih-Saat : 29.04.2022, 20:35:34 TSİ Enlem : 37.0543 N Boylam : 28.2401 E Derinlik : 6.98 km"
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
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2022.04.29 20:51:36 37.0500 28.1980 8.1 -.- 1.6 -.- KIRAN-(MUGLA) İlksel
2022.04.29 20:38:18 37.0548 28.1637 5.2 -.- 1.1 -.- KIRAN-(MUGLA) İlksel
2022.04.29 20:35:33 37.0533 28.2308 11.5 -.- 3.8 3.8 KIRAN-(MUGLA) İlksel
2022.04.29 20:21:38 38.1853 30.9848 12.3 -.- 1.4 -.- KOKE-GELENDOST (ISPARTA) İlksel
2022.04.29 20:18:09 36.5122 27.2533 3.8 -.- 1.4 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2022.04.29 19:57:12 39.5178 26.0788 11.5 -.- 1.9 -.- GULPINAR-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel
2022.04.29 19:26:22 37.0665 28.3103 6.1 -.- 1.7 -.- AKYAKA-ULA (MUGLA) İlksel
2022.04.29 19:20:14 37.8747 27.5672 5.4 -.- 1.5 -.- KIZILCAPINAR-GERMENCIK (AYDIN) İlksel
2022.04.29 19:14:33 36.9658 27.6940 15.4 -.- 1.4 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2022.04.29 18:06:30 37.9388 26.4458 10.9 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI İlksel
2022.04.29 17:59:27 39.5998 29.4337 0.0 -.- 1.3 -.- KAYAARASI-TAVSANLI (KUTAHYA) İlksel
2022.04.29 17:58:50 39.5827 29.3333 4.9 -.- 1.5 -.- SAPCIDEDE-TAVSANLI (KUTAHYA) İlksel
2022.04.29 17:33:28 38.6948 44.1002 5.4 -.- 2.7 -.- MEHMETALAN-OZALP (VAN) İlksel
2022.04.29 17:07:42 36.9277 27.6410 7.7 -.- 2.5 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel