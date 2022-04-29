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    • Yaşam
    • 29.04.2022 21:13
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    • 29.04.2022 21:15
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    Muğla Menteşe'de deprem! | AFAD Kandilli Rasathanesi son depremler

    Son dakika depremler... AFAD'ın yaptığı bilgilendirmeye göre Muğla'da deprem meydana geldi. 3.7 büyüklüğündeki depremin derinliği 6.98 km olarak ölçüldü.

    Muğla’da deprem!

    AFAD'ın yaptığı bilgilendirmeye göre Muğla'da deprem meydana geldi. 3.7 büyüklüğündeki depremin derinliği 6.98 km olarak ölçüldü.

    AFAD'dan yapılan açıklama şu şekilde:

    "Büyüklük : 3.7 (Mw) Yer : Mentese (Mugla) Tarih-Saat : 29.04.2022, 20:35:34 TSİ Enlem : 37.0543 N Boylam : 28.2401 E Derinlik : 6.98 km"

    KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER
    Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

    ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------

    2022.04.29 20:51:36 37.0500 28.1980 8.1 -.- 1.6 -.- KIRAN-(MUGLA) İlksel

    2022.04.29 20:38:18 37.0548 28.1637 5.2 -.- 1.1 -.- KIRAN-(MUGLA) İlksel

    2022.04.29 20:35:33 37.0533 28.2308 11.5 -.- 3.8 3.8 KIRAN-(MUGLA) İlksel

    2022.04.29 20:21:38 38.1853 30.9848 12.3 -.- 1.4 -.- KOKE-GELENDOST (ISPARTA) İlksel

    2022.04.29 20:18:09 36.5122 27.2533 3.8 -.- 1.4 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

    2022.04.29 19:57:12 39.5178 26.0788 11.5 -.- 1.9 -.- GULPINAR-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel

    2022.04.29 19:26:22 37.0665 28.3103 6.1 -.- 1.7 -.- AKYAKA-ULA (MUGLA) İlksel

    2022.04.29 19:20:14 37.8747 27.5672 5.4 -.- 1.5 -.- KIZILCAPINAR-GERMENCIK (AYDIN) İlksel

    2022.04.29 19:14:33 36.9658 27.6940 15.4 -.- 1.4 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

    2022.04.29 18:06:30 37.9388 26.4458 10.9 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI İlksel

    2022.04.29 17:59:27 39.5998 29.4337 0.0 -.- 1.3 -.- KAYAARASI-TAVSANLI (KUTAHYA) İlksel

    2022.04.29 17:58:50 39.5827 29.3333 4.9 -.- 1.5 -.- SAPCIDEDE-TAVSANLI (KUTAHYA) İlksel

    2022.04.29 17:33:28 38.6948 44.1002 5.4 -.- 2.7 -.- MEHMETALAN-OZALP (VAN) İlksel

    2022.04.29 17:07:42 36.9277 27.6410 7.7 -.- 2.5 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
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    Haberler Yaşam Muğla Menteşe'de deprem! | AFAD Kandilli Rasathanesi son depremler
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