Korona son tablo! Sağlık Bakanlığı 25 Nisan 2022 koronavirüs vaka, vefat ve aşı tablosunu paylaştı

Sağlık Bakanlığı 25 Nisan 2022 tarihli koronavirüs vaka, vefat ve aşı sayılarını içeren son tabloyu paylaştı.
24 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU
23 NİSAN 2022 KORONAVİRÜS TABLOSU
22 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU
21 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU
Sağlık Bakanlığı 25 Nisan 2022 tarihli koronavirüs vaka, vefat ve aşı sayılarını içeren son tabloyu paylaştı.
24 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU
23 NİSAN 2022 KORONAVİRÜS TABLOSU
22 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU
21 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU
19 NİSAN 2022 KORONAVİRÜS TABLOSU
18 NİSAN 2022 KORONAVİRÜS TABLOSU