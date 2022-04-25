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    • Yaşam
    • 25.04.2022 19:33
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    • 25.04.2022 19:34
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    Korona son tablo! Sağlık Bakanlığı 25 Nisan 2022 koronavirüs vaka, vefat ve aşı tablosunu paylaştı

    Koronavirüs 25 Nisan tablosu... Sağlık Bakanlığı 25 Nisan 2022 tarihli koronavirüs vaka, vefat ve aşı tablosunu paylaştı.

    Koronavirüste son durum

    Sağlık Bakanlığı 25 Nisan 2022 tarihli koronavirüs vaka, vefat ve aşı sayılarını içeren son tabloyu paylaştı.

    24 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU

    23 NİSAN 2022 KORONAVİRÜS TABLOSU

    22 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU

    21 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU
        Başkan Erdoğan, Guterres’i kabul etti
        Haberler Yaşam Korona son tablo! Sağlık Bakanlığı 25 Nisan 2022 koronavirüs vaka, vefat ve aşı tablosunu paylaştı
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