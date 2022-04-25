Muğla Datça'da deprem! AFAD Kandilli Rasathanesi son depremler

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre saat 19.11'de merkez üssü Muğla'nın Datça ilçesine 171.41 kilometre mesafede Akdeniz'de 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

OLUMSUZLUK YAŞANMADI

Deprem, Datça'nın yanı sıra kırsal Yazı, Yaka, Cumalı, Sındı ve Mesudiye mahallelerinde de hissedildi. Zeminden 13.40 kilometre derinlikte meydana gelen depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

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2022.04.25 19:31:41 41.8833 22.6878 5.0 -.- 3.8 3.8 MAKEDONYA İlksel

2022.04.25 19:29:04 40.4803 33.0423 5.9 -.- 2.4 -.- OZLU-ORTA (CANKIRI) İlksel

2022.04.25 19:11:02 35.2882 26.2702 1.2 -.- 3.3 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2022.04.25 18:30:45 39.5223 26.8615 7.6 -.- 1.6 -.- EDREMIT KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2022.04.25 16:54:15 38.9912 30.1840 4.2 -.- 2.7 -.- BESKARIS-ALTINTAS (KUTAHYA) İlksel

2022.04.25 15:46:22 35.1217 25.3055 12.4 -.- 1.8 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2022.04.25 13:44:53 37.0307 28.4568 3.3 -.- 1.8 -.- KIZILYAKA-ULA (MUGLA) İlksel

2022.04.25 12:52:12 36.4745 28.6627 17.5 -.- 1.7 -.- AKDENIZ İlksel

2022.04.25 12:46:16 39.0295 38.0695 9.5 -.- 2.0 -.- DIKILI-HEKIMHAN (MALATYA) İlksel

2022.04.25 12:21:19 40.6807 35.4443 3.9 -.- 1.4 -.- SELIMIYE-MERZIFON (AMASYA) İlksel

2022.04.25 12:13:41 39.9118 26.2742 5.0 -.- 1.2 -.- TASTEPE-EZINE (CANAKKALE) İlksel

2022.04.25 12:06:56 40.4718 33.0652 5.2 -.- 1.7 -.- AVCIOVA-CUBUK (ANKARA) İlksel

2022.04.25 11:18:11 40.0310 27.0472 18.1 -.- 0.9 -.- CAN (CANAKKALE) İlksel

2022.04.25 11:06:47 40.4745 33.0033 7.6 -.- 2.2 -.- AVCIOVA-CUBUK (ANKARA) İlksel

2022.04.25 10:51:35 36.0207 25.5812 17.9 -.- 1.6 -.- AKDENIZ İlksel

2022.04.25 10:42:37 40.8682 31.6665 5.2 -.- 1.9 -.- YESILCELE-(BOLU) İlksel

2022.04.25 10:35:01 41.0953 26.6677 3.0 -.- 1.2 -.- KADIKOY-UZUNKOPRU (EDIRNE) İlksel

2022.04.25 09:03:22 39.1347 26.8960 5.2 -.- 2.1 -.- KABAKUM-DIKILI (IZMIR) İlksel

2022.04.25 08:50:24 36.9448 27.6293 5.2 -.- 1.5 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2022.04.25 08:22:54 38.3282 38.7918 3.0 -.- 1.9 -.- CANAKCI-KALE (MALATYA) İlksel

2022.04.25 07:30:00 37.0668 28.3507 5.0 -.- 2.0 -.- GOKOVA-ULA (MUGLA) İlksel

2022.04.25 06:23:17 40.4187 32.9142 5.4 -.- 1.2 -.- YESILKENT-CUBUK (ANKARA) İlksel