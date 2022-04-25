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    • Yaşam
    • 25.04.2022 17:39
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    • 25.04.2022 17:39
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    Ankara'da emniyet güçlerinden uyuşturucu operasyonu: 15 kişi gözaltına alındı

    Ankara'da emniyet güçleri tarafından uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı belirlenen çeşitli yerlere eş zamanlı olarak operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyon sonucunda 15 kişi gözaltına alındı.

    Emniyetten zehir tacirlerine operasyon

    Başkentte uyuşturucu madde üretimi ve ticaretinde bulundukları tespit edilen 15 kişi gözaltına alınırken, çok sayıda uyuşturucu madde ve para ele geçirildi.

    Ankara İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı belirlenen 17 şüpheli şahsa yönelik operasyon düzenledi. Operasyonlarda gözaltına alınan 15 şüpheliden 6'sı tutuklanırken, 9 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

    Düzenlenen operasyonlarda, 247 gram sentetik ecza maddesi, 5 gram esrar, 10 gram kubar esrar, 1 adet hassas terazi, 13 telefon, 2,5 gram metamfetamin ve 2 bin 10 TL suçtan elde edilen para ele geçirildiği öğrenildi.

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