Ankara'da emniyet güçlerinden uyuşturucu operasyonu: 15 kişi gözaltına alındı

Başkentte uyuşturucu madde üretimi ve ticaretinde bulundukları tespit edilen 15 kişi gözaltına alınırken, çok sayıda uyuşturucu madde ve para ele geçirildi.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı belirlenen 17 şüpheli şahsa yönelik operasyon düzenledi. Operasyonlarda gözaltına alınan 15 şüpheliden 6'sı tutuklanırken, 9 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Düzenlenen operasyonlarda, 247 gram sentetik ecza maddesi, 5 gram esrar, 10 gram kubar esrar, 1 adet hassas terazi, 13 telefon, 2,5 gram metamfetamin ve 2 bin 10 TL suçtan elde edilen para ele geçirildiği öğrenildi.