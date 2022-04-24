Türkiye onu kanıyla yere yazdığı yazı sonrası tanımıştı! Cani kocadan boşanamayan Nurtaç Canan mahkemeye isyan etti

BİR DE VASİ ATANDI

Nurtaç Canan yaşadıklarını şöyle anlattı: "Boşanma davamıza kadın hâkim bakıyor. Olayı biliyor. Yine de bizi hâlâ boşamıyor. Sürekli tanık dinliyor. Vücudumda sıktığı kurşun dururken ben o adama döner miyim. Bunu herkes anladı bir tek hâkime hanım anlamadı. 8 celsedir boşamıyor bizi. Bu nedenle reddi hâkim yapacağım. Son celsede de boşanamadık. Onun üzüntüsünü atlatamadan eve bir kâğıt geldi. Üzerinde Ragıp Canan'a vasi atandığım yazıyordu. Şok geçirdim. Beni öldürmeye çalışan adamdan boşanamadığım gibi bir de vasisi olmuşum. Bana kimse sormadı. İzin istemedi. Bu nasıl olur. Bu ülkedeki kadınların vay haline. Hâkime dedim ki 'Hem devletin polis korumasıyla geldim onları meşgul ediyorum hem siz beni boşamayarak mahkemeyi meşgul ediyorsunuz. Beni boşayın kurtarın. Siz de kadınsınız anlayın halimden.' Zaten bu adam beni öldürdü. Artık devlet de bana çektirmesin."

2023'TE SERBEST

Ragıp Canan olaydan sonra yakalanarak gözaltına alındı. Hakkında 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs' ve 'silahla tehdit' suçlarından 39 yıl hapis istemiyle dava açıldı. Bakırköy 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi, Ragıp Canan'a sadece yaralama suçundan 9 yıl hapis cezası verdi.

Duruşma savcısı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Nurtaç Canan bu karara itiraz etti ancak bir sonuç alamadı. Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi itirazları reddetti, Ragıp Canan'a verilen kararı onadı. Ragıp Canan'ın cezaevinden çıkış tarihi olarak 8 Ekim 2023 günü hesaplandı.