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    • Güncel
    • 24.04.2022 06:52
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    • 24.04.2022 07:07
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    HAVA DURUMU | Meteoroloji tarih verdi! Kuvvetli ve etkili olacak! Yağış geri geliyor | 24-28 Nisan

    Son dakika güncel hava durumu tahminleri Meteoroloji Genel Müdürlüğüne ait internet sitesi üzerinden yayınlandı. Yapılan güncel tahminlerde yurt genelinde bugün güneşli bir havanın hakim olacağı belirtilirken, 7 şehirde yerel olmak üzere sağanak yağışın etkisini göstereceği aktarıldı. 5 günlük hava durumu tahmininde ise çarşamba ve perşembe günü birçok bölgede gök gürültülü kuvvetli yağışın etkili olacağı bildirildi. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak? İşte 5 günlük en güncel hava durumu raporu...

    Meteoroloji tarih verdi! Kuvvetli ve etkili olacak

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Karadeniz'in iç kesimleri, Kars, Ardahan, Çankırı, Sivas, Kayseri, Nevşehir'in doğu, Yozgat'ın kuzey ve doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Marmara'nın güneyi, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Orta ve Doğu Karadeniz'de yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Güneydoğu Anadolu'nun güneyi ile Hatay ve Osmaniye çevrelerinde yer yer toz taşınımı bekleniyor.

    HAVA SICAKLIĞI: İç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve Ülkemiz genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

    RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, kuzeybatı kesimler ile zamanla ülkemiz genelinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

    ÜLKE GENELİ İL İL GÜNCEL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

    MARMARA
    Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde güneyinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

    EDİRNE °C, 25°C
    Parçalı ve az bulutlu

    İSTANBUL °C, 23°C
    Parçalı ve az bulutlu

    KIRKLARELİ °C, 24°C
    Parçalı ve az bulutlu

    KOCAELİ °C, 26°C
    Parçalı ve az bulutlu

    EGE
    Az bulutlu ve açık, sabah saatlerinde iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    A.KARAHİSAR °C, 26°C
    Parçalı bulutlu

    DENİZLİ °C, 30°C
    Parçalı ve az bulutlu

    İZMİR °C, 27°C
    Az bulutlu ve açık

    MANİSA °C, 27°C
    Parçalı ve az bulutlu

        AKDENİZ
        Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hatay ve Osmaniye çevrelerinde yer yer toz taşınımı bekleniyor.

        ADANA °C, 34°C
        Az bulutlu ve açık

        ANTALYA °C, 28°C
        Az bulutlu ve açık

        HATAY °C, 32°C
        Az bulutlu ve açık

        MERSİN °C, 28°C
        Az bulutlu ve açık

        İÇ ANADOLU
        Az bulutlu, kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Sivas, Kayseri, Yozgat'ın kuzey ve doğusu ile Nevşehir'in doğusunun kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        ANKARA °C, 26°C
        Parçalı ve az bulutlu

        ESKİŞEHİR °C, 26°C
        Parçalı ve az bulutlu

        KONYA °C, 28°C
        Parçalı ve az bulutlu

        YOZGAT °C, 24°C
        Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve doğusu kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı

        BATI KARADENİZ
        Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra, Karabük ve Kastamonu çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

        BOLU °C, 23°C
        Parçalı bulutlu

        DÜZCE °C, 26°C
        Parçalı bulutlu

        KASTAMONU °C, 24°C
        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ZONGULDAK °C, 19°C
        Parçalı bulutlu

        ORTA ve DOĞU KARADENİZ
        Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Çorum, Amasya, Tokat, Gümüşhane, Bayburt ve Artvin çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

        AMASYA °C, 27°C
        Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı

        SAMSUN °C, 18°C
        Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer pus ve sisli

        TOKAT °C, 27°C
        Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı

        TRABZON °C, 17°C
        Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer pus ve sisli

            DOĞU ANADOLU
            Az bulutlu, zamanla kuzey ve doğusunun parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kars ve Ardahan çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

            ERZURUM °C, 21°C
            Az bulutlu, zamanla kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu

            KARS °C, 21°C
            Az bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı

            MALATYA °C, 29°C
            Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

            VAN °C, 19°C
            Az bulutlu, zamanla doğu kesimleri parçalı bulutlu

            GÜNEYDOĞU ANADOLU
            Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. güney kesimlerinde yer yer toz taşınımı bekleniyor.

            DİYARBAKIR °C, 30°C
            Az bulutlu ve açık

            GAZİANTEP °C, 30°C
            Az bulutlu ve açık

            SİİRT °C, 28°C
            Az bulutlu ve açık

            ŞANLIURFA °C, 33°C
            Az bulutlu ve açık

            24-28 NİSAN 2022 TÜRKİYE GENELİ HAVA DURUMU
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            Haberler Güncel HAVA DURUMU | Meteoroloji tarih verdi! Kuvvetli ve etkili olacak! Yağış geri geliyor | 24-28 Nisan
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