Mart ayındaki trafik kazalarında 126 kişi hayatını kaybetti! Akılalmaz kazalar kameralarda

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı, mart ayında meydana gelen trafik kazalarıyla ilgili veriler ile şubat ve mart ayında Adana, Aksaray, Amasya, Balıkesir, Burdur, Bursa, Hatay, Kocaeli, Kütahya, Malatya, Muğla, Niğde, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tokat, Tunceli ile Uşak'ta mobese kamerasına yansıyan trafik kazalarının görüntülerini paylaştı.
Mart ayında Türkiye genelinde 110'u ölümlü, 13 bin 64'ü yaralanmalı, 24 bin 53'ü hasarlı olmak üzere toplam 37 bin 227 trafik kazası meydana geldi.
Kazalarda 18 bin 991 kişi yaralandı, 126 kişi ise kaza yerinde hayatını kaybetti. Yılın ilk 3 ayında trafik kazalarında ölenlerin sayısı 395'e yükseldi.