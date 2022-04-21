Gutbetçi Cihan-Hasret Mercankaya çiftinin yediği yemek kabusu oldu: Küçük kızları hayatını kaybetti

Yürekleri yakan olay, 13 Nisan'da meydana geldi. Hollanda'da yaşayan Cihan ve Hasret Mercankaya çifti çocukları Ece Melisa ve E. ile birlikte tatil için Aydın Didim'deki yazlıklarına geldi.

Aile, daha sonra İzmir Gaziemir'de bulunan bir AVM'deki restorana gitti. Hasret Mercankaya ve çocukları karnıyarık, baba ise köftepatates yedi. Ancak Didim'e dönerken anne ve çocukları fenalık geçirdi.

Aile, aynı gün tam 5 kez Didim Devlet Hastanesi'ne gitti. Doktorlar, hastalığın ne olduğunu tespit edemedi! 17 Nisan'da durumu ağırlaşan Ece Melisa, annesi ve kardeşi başka bir hastaneye sevk edildi.

Ancak 6 yaşındaki küçük kız, hayatını kaybetti. Yürek yakan olayla ilgili savcılık harekete geçti. Didim Devlet Hastanesi başhekim ve doktorları ile restoran hakkında soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Torununu kaybetmenin acısını yaşayan Davut Ülgen, "Yemekten dönünce, 3'ü kusmaya başlamış. Didim'deki hastanede teşhis konulamamış. Başka hastaneye sevk etseler belki torunum kurtulacaktı" dedi.