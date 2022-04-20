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    • Yaşam
    • 21.04.2022 01:50
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    • 21.04.2022 01:58
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    Dişçiden çıktı yolda fenalaşıp öldü! Üniversite öğrencisi İrem Arin'in son anları kamerada...

    Son dakika haberleri... Çorum’da diş tedavisinden çıktıktan sonra yolda yürürken aniden fenalaşıp yere yığılan üniversite öğrencisi İrem Arin (24), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. İrem Arin’in caddede yürüdüğü son anları mobese kameralarına yansıdı.

    Dişçiden çıktı yolda fenalaşıp öldü!

    Çorum'da diş tedavisinden çıktıktan sonra yolda yürürken aniden fenalaşıp yere yığılan üniversite öğrencisi İrem Arin (24), hayatını kaybetti.

    ANİDEN FENALAŞIP YERE YIĞILDI
    Hitit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi 4'üncü sınıf öğrencisi İrem Arin, dün Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'ne gitti. Diş tedavisinin ardından bir arkadaşıyla Gazi Caddesi'nde yürüyen Arin, aniden fenalaşıp yere yığıldı.

    Esnafın ihbarı üzerine gelen sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahale sonrası Arin, bir özel hastaneye kaldırıldı.

    Ancak Arin, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. İrem'in cansız bedeni, ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

        İREM'İN SON ANLARI KAMERADA
        Çorum'da diş tedavisinden çıktıktan sonra yolda yürürken aniden fenalaşıp yere yığılan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren üniversite öğrencisi İrem Arin'in caddede yürüdüğü son anları mobese kameralarına yansıdı.

        Görüntülerde İrem ve arkadaşının sohbet ederek hastaneye geldiği, işlemleri sonrası da yine Bahabey Caddesi'nden yürüyerek ilerledikleri görülüyor.

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