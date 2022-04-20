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    • Yaşam
    • 20.04.2022 20:43
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    • 20.04.2022 20:43
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    Kafa kafaya girdiler! Motosikletle otomobilin kazası kamerada

    Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir motosikletle otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Kaza anı ise bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

    Kafa kafaya kaza!

    Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir motosikletle otomobil kafa kafaya çarpıştı.

    Kaza, akşam saatlerinde Hıdırağa Mahallesi Salih Omurtak Caddesi üzeri Karagözler Sokak ayrımında meydana geldi.

    KAFA KAFAYA ÇARPIŞTILAR
    Salih Omurtak Caddesi'nde seyreden bir otomobil, Karagözler Sokağa döndüğü sırada karşı yönden gelen yabancı uyruklu şahsın kullandığı motosiklet ile kafa kafaya çarpıştı.

    Kaza sonrası yaralanan yabancı uyruklu motosiklet sürücüsü, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yabancı uyruklu şahsın ehliyetinin olmadığı tespit edildi. Kaza anı ise bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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    Haberler Yaşam Kafa kafaya girdiler! Motosikletle otomobilin kazası kamerada
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