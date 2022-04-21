Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün AK Parti'nin grup toplantısında konuştu: 6'lı masa 2023'ü bile göremeyecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün AK Parti'nin grup toplantısına katıldı.

Sığınmacı tartışmalarıyla ilgili "Kuzey Suriye'deki briket evlerin bitişiyle gönüllü olarak dönecekler" açıklaması yaptı. Şu mesajları paylaştı:

6 artı 1'li masanın tek derdi birbirlerine gol atmak, laf yetiştirmektir. Milletimiz masada hangi kirli pazarlıkların döndüğünü iyi biliyor. 28 Şubat ittifakı Allah'ın izniyle 2023'ü bile göremeyecek...

İsrail ile siyasi-ekonomik ilişkilerimiz için attığımız adımlar başka, Kudüs davası başkadır. Tüm dünya sussa bile biz Kudüs davamızı en yüksek sesle sürdüreceğiz.

Kur dalgası ekonomimizi etkilediğinde milletimizin yanında yer aldık. Enflasyonun ve tedarikin yol açtığı sıkıntıları takip ediyoruz.

Başkan Erdoğan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Meclis'te düzenlenen etkinliklere katıldı. Çocuklarla sohbet etti.

Başkan Erdoğan, sporcularla iftar yaptı. "Spordaki başarılarımız tesadüf değil. 2024 Paris Olimpiyatları'nda daha büyük başarılara birlikte imza atacağız" dedi.