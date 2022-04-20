Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Sporun Yıldızları İftarı'nda önemli açıklamalar

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Sporcularla İftar programında önemli açıklamalar

"TÜRKİYE SPORDA DA MAKUS TALİHİNİ YENMİŞTİR"

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

"Türkiye sporda da makus talihini yenmiştir. Ülkemizin başarı grafiği tüm branşlarda yükseliyor.

Olimpiyatlarda yakalanan ivmenin devam edeceğini görüyoruz. Macaristan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda sporcularımız adlarını bir kez daha altın harflerle tarihe yazdırdılar.

Elbette diğer başarılarımız gibi spordaki başarılarımız da tesadüfi değildir. Sabırla, alın teriyle dokunan zorlu bir süreç vardır. Sizlerin ve hocalarımızın emekleri yanı sıra devletimizin verdiği destek ve teşviklerin de önemli katkısı bulunuyor.

Kaynakların verimli kullanımı ve ihtiyaçların doğru tespiti başarıyı ortaya çıkaran temel bileşenlerdir.

Eskiden sadece birkaç şehrimize mahsus olan büyük kapasiteli modern statlar, kayak pistleri ve diğer tesisler bugün Anadolu'nun dört bir yanına yayılmımş durumdadır. Bu doğrultuda adeta bir seferberlik ruhuyla çalışıyoruz. Sporda tesisleşme devrimi geldiğimiz seviyenin yapı taşı.