Nihat Hatipoğlu'na soruldu: "Eğer televizyon kanalını değiştirirsem..." Stüdyoda gülümseten anlar...

Onun için biz varken bizi izleyin, bizden sonra ne yapıyorsanız bilemiyorum. Ben ne yapıyorum? Ben belgesel izliyorum. Tabi özellikle Kur'an-ı Kerim varsa yayında Kur'an-ı Kerim izlemek lazım. Allah'ın kelamı her şeyden daha önemi benim için."