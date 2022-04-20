Nihat Hatipoğlu'na soruldu: "Eğer televizyon kanalını değiştirirsem..." Stüdyoda gülümseten anlar...

Ramazan ayı ile birlikte Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, her gün Atv ekranlarında izleyicilerinin sorularını cevaplandırıyor.
Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'nun iftar ve sahura özel yaptığı programlar ilgi ile takip edilirken dün gece "Nihat Hatipoğlu ile sahur" programında gülümseten anlar yaşandı.
"NİHAT HATİOĞLU'NA GÜLÜMSETEN SORU"
Programda genç bir seyirci Hatipoğlu'na "Televizyonda dini program varken kanal değiştirmek günah mı?" sorusunu yöneltti
Soru sonrası Nihat Hatipoğlu gülümseyerek, "Benim programı kapatırsan günah olur." yanıtını verdi ve stüdyoda gülümseten anlar yaşandı.
Hatipoğlu soruya ilişkin şu yanıtı verdi:
"Gerekiyorsa elbette ki değiştirirsiniz, mutlaka değiştirirsiniz. Ramazan ayındayız şuanda Allahı anmamız, zikretmemiz, Peygamberi anmamız gereken bir dönemdeyiz. Bizi izleyeceğinize, kavga gürültü, küfür, hakaret, aldatma filan bir şey izleseniz yani hangisi daha iyi vicdanınıza sorun.
Elbette ki Allah, Peygamber, sevgi ,barış, kardeşlik, birbirinizi sevin merhamet edin diyen bir program bin kat daha kıymetlidir.