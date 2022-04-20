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    • Yaşam
    • 20.04.2022 19:28
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    • 20.04.2022 19:37
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    Nihat Hatipoğlu'na soruldu: "Eğer televizyon kanalını değiştirirsem..." Stüdyoda gülümseten anlar...

    Nihat Hatipoğlu'na sorulan soru stüdyodaki seyircileri de güldürdü. Atv ekranlarında yayınlanan "Nihat Hatipoğlu ile sahur" programında dün gece gülümseten anlar yaşandı. İşte seyircinin sorduğu "Televizyonda dini programda kanal değiştirmek günah mı?" sorusunun ardından yaşananlar...

    Nihat hoca bile güldü

    Ramazan ayı ile birlikte Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, her gün Atv ekranlarında izleyicilerinin sorularını cevaplandırıyor.

    Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'nun iftar ve sahura özel yaptığı programlar ilgi ile takip edilirken dün gece "Nihat Hatipoğlu ile sahur" programında gülümseten anlar yaşandı.

    "NİHAT HATİOĞLU'NA GÜLÜMSETEN SORU"
    Programda genç bir seyirci Hatipoğlu'na "Televizyonda dini program varken kanal değiştirmek günah mı?" sorusunu yöneltti

    Soru sonrası Nihat Hatipoğlu gülümseyerek, "Benim programı kapatırsan günah olur." yanıtını verdi ve stüdyoda gülümseten anlar yaşandı.

    Hatipoğlu soruya ilişkin şu yanıtı verdi:
    "Gerekiyorsa elbette ki değiştirirsiniz, mutlaka değiştirirsiniz. Ramazan ayındayız şuanda Allahı anmamız, zikretmemiz, Peygamberi anmamız gereken bir dönemdeyiz. Bizi izleyeceğinize, kavga gürültü, küfür, hakaret, aldatma filan bir şey izleseniz yani hangisi daha iyi vicdanınıza sorun.

    Elbette ki Allah, Peygamber, sevgi ,barış, kardeşlik, birbirinizi sevin merhamet edin diyen bir program bin kat daha kıymetlidir.

        Onun için biz varken bizi izleyin, bizden sonra ne yapıyorsanız bilemiyorum. Ben ne yapıyorum? Ben belgesel izliyorum. Tabi özellikle Kur'an-ı Kerim varsa yayında Kur'an-ı Kerim izlemek lazım. Allah'ın kelamı her şeyden daha önemi benim için."
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        Haberler Yaşam Nihat Hatipoğlu'na soruldu: "Eğer televizyon kanalını değiştirirsem..." Stüdyoda gülümseten anlar...
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