Hollanda'nın ölüme terk ettiği Funda Gök Türkiye'ye getirildi! Baba Halil Gök: Yurt dışında sağlık iyi diyenler gidip görsünler

Türkiye Hollanda'da ölüme terk edilen bir vatandaşını daha yurda getirdi. A Haber canlı yayınına katılan baba Halil Gök, Başkan Erdoğan'a teşekkür ederken gözyaşlarına hakim olamadı.
Kızının Türkiye'ye getiriliş sürecini anlatan Halil Gök, Dilara Şahin'in ailesi ile irtibat kurduklarını ardından sürecin geliştiğini belirtti. Gök, "Devletimize, milletimize teşekkür ediyorum. Hollanda'da kanserdi, doktorlar yapılacak bir şey olmadığını söyledi. İğne vurup öldürmeyi denediler. Türkiye'den yardım istedik, herkesten Allah razı olsun. Dilara Şahin'in ailesiyle iletişime geçtik. Daha sonra Sağlık Bakan Fahrettin Koca'nın yardımcısı bize ulaştı." dedi.
YURT DIŞINDA SAĞLIK İYİ DİYENLER GİDİP GÖRSÜNLER
Başkan Erdoğan'a teşekkür eden Halil Gök, "Yaklaşık bir senen oldu bu hastalık başlayalı. Doktorlar orada hiçbir şey yapmadılar. Bir ağrı kesici bile vermediler. Yurt dışında sağlık iyi diyenler gidip görsünler. Türkiye'ye geliyoruz, biz buradan giderken ilaç getiriyoruz." şeklinde konuştu.
Hollanda'daki doktorların masraf olacak diye kızına ilaç dahi vermediğini belirten Baba Gök, "Çocuklarım için her şeyi yaparım. Hollanda'ya gittiğimiz için pişmanız, Türkiye cennet. Kimin ziline bassan elinden geldiği kadar yardım ediyor. Orada komşundan bir su bile alamazsın. Kızım ölecek diyorum "yok ölecek sigortaya masraf olmasın" diye ağrı kesici bile vermediler." ifadelerini kullandı.