Hollanda fişini çekecekken Başkan Erdoğan'ın talimatıyla Türkiye'ye getirilen Dilara’dan hayata ilk adım

Ancak Dilara, bu makineden çıkıp hayata yeniden 'merhaba' dedi. Yoğun bakımdan da geçtiğimiz haftalarda çıkarılıp servise alındı. Burada da tedavisi iyiye giden Dilara, ayağa kalkmayı başardı. Tedavi süresince sesi dahi çıkmayan Dilara'nın ilk sözü 'Anne' oldu. Baba Oğuz Şahin "Kızımı Hollanda'da ölüme terk ettiler. Ama Türkiye'de Türk doktorlar kızımı yeniden ayağa kaldırdı. Fizik tedavi de görüyor. Hollanda'dan ilk geldiğinde ellerini, kollarını bile oynatamıyordu. Düzenli olarak fizik tedavi yaptırıyorlar. Şu anda ilk adımlarını atabiliyor. Yavaş yavaş da olsa adımlarını sıralıyor. Yakın zamanda yürüyecek inşallah. Kızımızı böyle görmek bizi çok mutlu ediyor. Ama önümüzde zorlu tedavi süreçleri var. İnşallah doktorlarımızın gayreti, insanlarımızın duasıyla atlatacağız. Herkesten bu razaman günü dua bekliyoruz, bütün hastalar ve Dilara kızımız için" dedi.