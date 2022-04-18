55 yaşındaki emekli oyuncu olmak istedi! 700 bin lira dolandırıldı

Cüneyd Eldem gençlik yıllarından beri hayalini kurduğu oyunculuk için emekli oluktan sonra kurslara gidip ders almaya başladı. Kurslarda diksiyon, duruş yürüme konuşma dil derken aylarca bir eğitimden geçti. İddiaya göre geçtiğimiz yıl Mart ayında kendisini bir numara aradı. Sizi kursta gördüm benim yapım şirketim ve oyunculuk ajansım var. Şuanda piyasada olan fenomen bir çok diziye de ben oyuncu gönderiyorum. Size uygun çok rolüm var dedi. Haliyle bu duruma inanan Cüneyd bey K.K. ile görüşmeye başladı.
700 BİN LİRA KAPTIRDI
İddiaya göre bir süre sonra Mucize Doktor dizisinden rol geldiğini ve senaryoyu ezberlerse sete gideceğini söyleyen K.K. senaryoyu getirip Cüneyd beye verdi. Ancak sözleşme öncesi oyunculuk ücretinin KDV'sini ödememiz gerekiyor diyerek Cüneyd beyden 2 bin 500 lira aldı. Bir süre sonra bölüm sayısı arttı deyip bir miktar daha aldı. Senaryoyu ezberleyip çekim zamanı geldiğinde ise Covid arası verildi, ben hastalandım, yönetmen gelmedi gibi bahanelerle eteledi. Böyle böyle birkaç dizi daha ismi kullanarak oyunculuk vaadi veren K.K. Cüneyd Eldem den tam 700 bin lira para aldı.
"BAŞROLDE OYNAYACAKSIN DEDİ"
Yaşadıklarını anlatan Cüneyd Eldem; "Benim en büyük hayalimdi. Çok sevdiğim içn mi nedir bilmem ama basiretim bağlandı. Her duruma çok güzel bahaneler üretiyor ve beni ikna ediyordu. Mucize doktor dizisi olmayınca bana sana başrol buldum dedi. TRT'de tarihi dizide oynayacaksın dedi. Sözleşme getirdi, altında ünlü bir yapım firmasının adı, TRT ismi falan her şey gerçek gibiydi. Dizi adı da "Abdulmecid Han" bende imzaladım. Bunun için de benden 240 bin lira menajerlik ücreti aldı. Ardından yine KDV ödemesi diye binlerce lira daha aldı. Bana çalışayım diye senaryo verdi. Dizinin tanıtım çekimleri için fotoğraf çekilecek deyip çekim parası aldı. Bunların hepsi sana geri iade edilecek dediği için tereddüt etmeden verdim." İfadelerini kullandı.