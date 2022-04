55 yaşındaki emekli oyuncu olmak istedi! 700 bin lira dolandırıldı

"HER SORUNA BİR BAHANE BULDU"

Adam inanılmaz bir kabiliyete sahip; "Her defasında bir bahane buldu ve benden sürekli para talep etti. Çekimler gecikti senin için sıkıntı yok ben sözleşmeyi verdim dizi başlamasa da sen başlamayan her hafta 180 bin lira alacaksın onun için sana ödeme yapacaklar bunun da KDV'sini vermemiz gerekiyor dedi. Onu da ödedim. Hepsinin dekontu elimde var. Daha 2 gün önce beni yine aradı. 150 bin kur farkı ödemesi yapman gerekiyor. Onu yaparsan 2 milyon 700 bin liranı alacaksın diyor" ifadelerini kullandı.