Maltepe'de İETT otobüsü yolcu minibüsüne çarptı! 1 yaralı





Kazaya karışan minibüsün şoförü İlyas V., "İki yolcu vardı. Almak için yeşilde geçtim, nizami şekilde sinyal verip durdum. Biri bindi diğeri binemedi. Arkadan vurmasıyla benim kafamı vurmam bir oldu. Nasıl oldu hiçbir şey anlamadım. Çok hızlı vurdu. Arabanın arkası gitti. İçinde yolcu vardı. Bir ağır yaralı vardı, inliyordu. Kanaması yoktu ama kırığı olabilir" dedi.

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