Dağ keçileri havadan görüntülendi! Drone'u yırtıcı kuş sandılar

Yaban hayatının zengin olduğu Erzincan'da yaşamını sürdüren koruma altındaki dağ keçileri, zaman zaman yüksek noktalardan köylere yakın noktalarına kadar iniyor.

Bu durumu fırsata dönüştüren vatandaşlar ve doğaseverler de ilgiyle izledikleri dağ keçilerini cep telefonları kamerası ve fotoğraf makineleri ile sürü halinde görüntüleme fırsatı buluyor.

Dağ keçileri, yeni yeşeren alanlarda otladıktan sonra yeniden zirvelere doğru giderek gözden kayboluyor.

Bir vatandaşın drone ile havadan çekim yaptığı sırada ise dağ keçisi sürüsü kadraja yansıdı. Drone'u yırtıcı kuş olarak kendilerine tehdit gören dağ keçileri koşarak uzaklaşmaya çalıştı. Zaman zaman da duraksayıp drona bakan dağ keçileri izleyenleri tebessüm ettirdi.