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    • Yaşam
    • 17.04.2022 10:11
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    • 17.04.2022 10:17
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    Saros Körfezi'nde korkutan görüntü: Ağlara balık yerine çamur takılıyor!

    Dünya üzerinde kendi kendini temizleyen 3 denizden biri olan Ege Denizi'nin Trakya topraklarında yer alan Saros Körfezi'nde balıkçıları tedirgin eden kirlilik yaşanıyor.

    Kaynağını Yıldız Dağları'ndan alan Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne'de dereler ile birleşen ardından da Meriç Nehri ile birleşerek 15 kilometre sonra Ege Denizi'nin Saros Körfezi'ne dökülen Ergene Nehri'nin kirliliği balıkçıları tedirgin ediyor.

    Saros Körfezi'nde ağlarını toplayan balıkçılar karşılaştıkları görüntü karşısında endişe duymaya başladı.

    ÇAMUR ÇIKIYOR
    Fabrika atıkları nedeniyle simsiyah akan Ergene Nehri, Enez ilçesinde çamur olarak Saros Körfezi'ne dökülüyor. Enez sahilinde balıkçıların ağlarından balık değil, simsiyah çamur çıkıyor. Çamur deryasına dönen ağlarını toplayan balıkçılar, çamurla yoğun mücadele ediyor. Balıkçılar, kirlilik nedeniyle balıkların olumsuz etkilendiğini anlattı.
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        Haberler Yaşam Saros Körfezi'nde korkutan görüntü: Ağlara balık yerine çamur takılıyor!
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