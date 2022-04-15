RAMAZAN İMSAKİYE
Vav TV İzle
Haberler Yaşam Kadınlardan kadınlara korkunç taciz ve işkence! Mağdur sayısı artıyor! "Yüzümde sigara söndürdüler"

Kadınlardan kadınlara korkunç taciz ve işkence! Mağdur sayısı artıyor! "Yüzümde sigara söndürdüler"

Konya'da kadınlardan kadınlara cinsel taciz ve işkence skandalı giderek büyüyor! Kadınlar ! Konya'da 21 yaşındaki Demet A'nın boynuna ip bağlayıp, bıçak zoruyla kaçıran ve götürdükleri rezidansta cinsel istismarda bulunup, saçını makas ve bıçakla kesen 2'si kadın 3 kişi tutuklanmıştı. Murat Demirci ve 2 kadın arkadaşının kaçırdığı mimar M.K. "Saçlarımı ustura ile kesip üstümde sigara söndürdüler" dedi. Mağdur sayısının yükseldiği taciz skandalındaki yeni gelişmeler...

15.04.2022 08:37 - Son Güncelleme: 15.04.2022 09:21
Kadınlardan kadınlara korkunç taciz ve işkence! Mağdur sayısı artıyor! Yüzümde sigara söndürdüler

Konya'da kaçırılarak işkence edilen Demet A.'nın tek mağdur olmadığı ortaya çıktı.

Murat Demirci ve 2 kadın arkadaşının kaçırdığı mimar Merve K. "Saçlarımı ustura ile kesip üstümde sigara söndürdüler" dedi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Kadınlardan kadınlara korkunç taciz ve işkence! Mağdur sayısı artıyor! Yüzümde sigara söndürdüler

Kent merkezinde faaliyet gösteren bir kafede çalışan Demet A. (21) iddiaya göre eski patronu Murat Demirci (41), nişanlısı Sara Demir (24) ve arkadaşları Tuğba Demirci (22) tarafından bıçak zoruyla kaçırılıp saatlerce işkence gördüğünü belirterek şikâyetçi oldu.

Kadınlardan kadınlara korkunç taciz ve işkence! Mağdur sayısı artıyor! Yüzümde sigara söndürdüler

Sabah'ın haberine göre, Demet A.'nın teyzesi Zeynep Çoban onuştu: "5 gündür gecemiz gündüzümüz yok. Bize olaydan sonra aracı göndererek 'Davadan vazgeçin, maddi olarak ucu bucağı olmayacak, fiyatı siz belirleyin' denildi.

Kadınlardan kadınlara korkunç taciz ve işkence! Mağdur sayısı artıyor! Yüzümde sigara söndürdüler

Yeğenimin orada işe başladıktan 1 ay kadar sonra hal ve hareketleri değişmeye başladı. Yeğenim, "Çalıştığım yerde Murat diye biri var, benim ne kadar güzel olduğumu, hayatımda biri olmasaydı beni hayatına alacağını, benden etkilendiğini söylüyor" dedi. Akşamları eve bırakırken yanağını okşuyormuş.

Kadınlardan kadınlara korkunç taciz ve işkence! Mağdur sayısı artıyor! Yüzümde sigara söndürdüler

Kafenin genel merkezine mail attım. Kafe müdürü 'Kusura bakmayın bu işi kapatalım' dedi. Biz de uzatmadık. Ama bu durum çok farklı. Bize hayatı zindan ettiler."

SON DAKİKA