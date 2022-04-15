Kadınlardan kadınlara korkunç taciz ve işkence! Mağdur sayısı artıyor! "Yüzümde sigara söndürdüler"
Konya'da kadınlardan kadınlara cinsel taciz ve işkence skandalı giderek büyüyor! Kadınlar ! Konya'da 21 yaşındaki Demet A'nın boynuna ip bağlayıp, bıçak zoruyla kaçıran ve götürdükleri rezidansta cinsel istismarda bulunup, saçını makas ve bıçakla kesen 2'si kadın 3 kişi tutuklanmıştı. Murat Demirci ve 2 kadın arkadaşının kaçırdığı mimar M.K. "Saçlarımı ustura ile kesip üstümde sigara söndürdüler" dedi. Mağdur sayısının yükseldiği taciz skandalındaki yeni gelişmeler...
15.04.2022 08:37 - Son Güncelleme: 15.04.2022 09:21
Konya'da kaçırılarak işkence edilen Demet A.'nın tek mağdur olmadığı ortaya çıktı.
Murat Demirci ve 2 kadın arkadaşının kaçırdığı mimar Merve K. "Saçlarımı ustura ile kesip üstümde sigara söndürdüler" dedi.
Kent merkezinde faaliyet gösteren bir kafede çalışan Demet A. (21) iddiaya göre eski patronu Murat Demirci (41), nişanlısı Sara Demir (24) ve arkadaşları Tuğba Demirci (22) tarafından bıçak zoruyla kaçırılıp saatlerce işkence gördüğünü belirterek şikâyetçi oldu.
Sabah'ın haberine göre, Demet A.'nın teyzesi Zeynep Çoban onuştu: "5 gündür gecemiz gündüzümüz yok. Bize olaydan sonra aracı göndererek 'Davadan vazgeçin, maddi olarak ucu bucağı olmayacak, fiyatı siz belirleyin' denildi.