Kadınlardan kadınlara korkunç taciz ve işkence! Mağdur sayısı artıyor! "Yüzümde sigara söndürdüler"

Yeğenimin orada işe başladıktan 1 ay kadar sonra hal ve hareketleri değişmeye başladı. Yeğenim, "Çalıştığım yerde Murat diye biri var, benim ne kadar güzel olduğumu, hayatımda biri olmasaydı beni hayatına alacağını, benden etkilendiğini söylüyor" dedi. Akşamları eve bırakırken yanağını okşuyormuş.