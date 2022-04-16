Beylikdüzü ve Esenyurt’ta sahte dolar tuzağı

"DOLARI BANA VERDİLER, TELEFONU ALDILAR"



Yaşananları anlatan mağdurlardan Ozan Kaymaz, "Telefonumu, sosyal medya üzerinden satışa çıkardım. 3 yabancı uyruklu kişi, alıcı olarak benimle irtibata geçti. Telefonu dolar ile almak istediklerini söylediler. Ben de bir sorun çıkacağından şüphelenerek satmak istemedim. Beni ikna etmeye çalıştılar. Aramızda bir itiş kakış oldu. Doları bana verdiler, telefonu aldılar. Bir anda bir otomobile binip gittiler. Plakasını alamadım" dedi.

"PARAMPARÇA OLSA BU KADAR ZORUMA GİTMEZDİ"



Kaymaz, "Sabah kalkınca Aksaray'da bulunan bir döviz bürosuna gittim. Bana dolarların sahte olduğunu söylediler. Gerçekçi duruyordu. Bir kalem ya da makine ile bunun sahte olduğunu anlayabiliyormuşsun. Ben emniyete giderek şikayetçi oldum. Bu olay beni çok üzdü. Keşke telefon paramparça olsa bu kadar zoruma gitmezdi" ifadelerini kullandı.