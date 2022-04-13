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    Temizlik işçisi Ali Kılıç insanlık dersi verdi! Yolda bulduğu para dolu cüzdanın tek kuruşuna dokunmadan sahibine verdi

    Temizlik işçisi Ali Kılıç, yolda para dolu cüzdan buldu. Tek kuruşuna dokunmadan sahibine koştu. Verdiği insanlık dersiyle yüreklere dokundu. İşte sizler için derlediğimiz 13 Nisan tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan haberler...

    Yüreği temiz

    Her satırı insanlık dolu olan haberin adresi Mersin'di. Ali Kılıç, 8 yıldır belediyede temizlik personeliydi. Dün çalıştığı sırada yerde duran cüzdanı fark etti. Hemen çantada bulduğu telefon numarasından sahibi Hasan Çelik'e haber verdi. 2 saat içinde cüzdanı sahibine ulaştırarak insanlık örneği sergiledi. Büyük mutluluk yaşayan Çelik, "İçinde 3 bin lira param vardı. Eşim 1 ay sonra doğum yapacak. Bu zamanda böyle insanlar bulmak çok zor. Allah razı olsun" dedi. Antalya'da Mehmet Dönmez dün para çekmek için ATM'ye gitti. Haznede 3 bin 450 TL olduğunu fark etti. Paranın tek kuruşuna dokunmadan durumu polise bildirdi. Aynı gün parayı sahibi İsmail Çetin'e elleriyle teslim etti.



    CEZAYA EHLİYETİ TAM
    Kahramanmaraş'ta M.H. (40) dün ehliyet sınavına girdi. Polis, hareketlerinden şüphelendi. Üzerinde yapılan aramada, gömleğinde düğme görünümlü gizli kamera tespit edildi. Üzerinden kulaklık ve Wifi cihazı çıkan M.H.'ye N.Ş., A.Ç. ve H.Ç.'nin yardım ettiği belirlendi. Hepsi gözaltına alındı.



    UZAYA ÇIKAN İLK KEBAP
    Türk mutfağı, iştah kabarttı. İlk sırada Adana'nın meşhur kebabı yer aldı. Herkesin bayıldığı bu yöresel yemeğin lezzeti uzaya kadar çıktı! Adana'da kebapçı Yaşar Aydın, ilginç bir deneye imza attı! Uzaya Adana kebabı yolladı. Helyum gazına bağlanan kebap, tam 38 kilometre yüksekliğe kadar çıktı! Stratosfere ulaştı. 5 saat yolculuğu balonun patlamasıyla sonlandı! Kebap, açılan paraşütle Hatay'a sorunsuz inmeyi başardı. Yaşar Aydın, "Uzaylılar yesin diye yolladık ama geri yolladılar" açıklaması yaptı.



        İNSANLIK TAKSİ
        İstanbul'da 15 yıldır taksicilik yapan Süleyman Güngör, dün havalimanı'ndan aldığı yolcuyu Eyüpsultan'a bıraktı. Bu sırada sokakta yürümekte zorlanan yaşlı bir kadınla karşılaştı. Bunun üzerine hemen aracından indi, yaşlı kadını sırtına alarak 2. kattaki evine çıkarttı. O anlar, yürekleri ısıttı.



        RÖNTGEN İÇİN
        Çin'ın Tel Aviv Büyükelçiliği, bir etkinlikte İsrailli Bilim, Teknoloji ve Uzay Bakanı Orit Farkash- Hacohen'e kupa hediye etti. Kupanın içinde gözetleme cihazı olduğu belirlendi. İsrail Dışişleri Bakanlığı, Çin'den resmi bir cevap istedi. İddialara göre birçok İsrailli bakana benzer kupalar hediye edildiği belirtildi. İsrail İç İstihbarat Servisi Shin Bet ajanları alarma geçti...



        ROBOTİK YAVUZ
        Bilkent Üniversitesi Bilgisayar Mmühendisliği öğrencisi Yavuz Alp Sencer Öztürk, robotik çalışmalarıyla dikkat çekti. Henüz 13 yaşındayken konuşan bir robot icat etti. Ortaokulda öğrencilere Türkçe dil dilbilgisi öğreten bilgisayar oyunu üretti. Tasarladığı akıllı geri dönüşüm kutularını yaşadığı ilçeye hediye etti. Yavuz Alp hedefinin "Yapay zekâ devriminde Türkiye'yi lider ülke konumuna getirmek" olduğunu söyledi.



            SALDIRIDA TERÖR BAĞI
            Aydın Kuşadası'nda yaşayan yazar Ergün Poyraz, CHP'li Kuşadası Belediyesi'nde son 17 ihalenin 15'ini alan ZBT inşaat şirketinin PKK ile ilişkisi olduğuna dair ihbarda bulundu. Belediyeye mektup gönderdikten bir gün sonra Poyraz'ı darp eden 3 saldırgan, bir de araçla üzerinden geçti. Poyraz, yoğun bakımda tedavi altına alınırken, ZBT inşaat şirketinin sahibi Turan Bağı kardeşi Zana Bağı ile şoför Vural Çelik yakalandı. Dehşete tanık olan Poyraz'ın eşi Perihan Poyraz, "Evin önünde park halindeki araca arkadan çarptılar. Eşim bunun üzerine aşağıya indi. Ben de balkondan olup bitene bakıyordum. Üç kişi yumrukla saldırdıkları eşimin üzerinden araçla geçtiler" dedi.
            Ceyhan TORLAK-Tolga ÖZLÜ



            CİNAYET İTİRAFI
            Esenler Tuna Mahallesi'nde 7 Nisan saat 03:15 sıralarında aynı evde kalan 3 arkadaş arasında küfürlü konuşma yüzünden kavga çıktı. Bıçaklar çekildi. Arkadaşlardan İnayet A. bıçakla ağır yaralandı. Diğer ikisi hemen taksi çağırıp bıçakladıkları arkadaşlarını Bağcılar'daki bir özel hastanenin kapısına bırakıp kaçtı. İnayet A. öldü. Cinayet Büro polisleri, şüpheliler V.A. (18) ve Mahmud A.'yı gözaltına aldı. Sorgularında cinayeti itiraf eden şüpheliler, hurdacılık yaparak geçindiklerini, olay günü aralarında tartışma çıktığını ve İnayet A.'nın yaralandığını, korktukları için hastaneye bırakarak kaçtıklarını söyledi. Adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi.



            'KAN' KARDEŞ!
            Sakarya'nın Kocaali ilçesindeki ! Bezirgan Mahallesi'nde yaşayan bir aile, babalarından kalan tüfeği ortalık yere bıraktı. 6 yaşındaki C.D.'nin oynadığı av tüfeği bir anda ateş aldı. Tüfekten çıkan saçmalar C.D.'nin 8 yaşındaki ağabeyi Osman Demir'e isabet etti. Ağır yaralanan Osman Demir, Kocaali Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Küçük çocuk, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Aile hastane önünde sinir krizi geçirdi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.



                PİTBULL DEHŞETİ
                Kayseri'de Çin Aslanı cinsi köpeklerini parkta gezintiye çıkaran çift, pitbull dehşeti yaşadı. Bir anda çiftin iki köpeğine birden saldıran pitbull, iki köpeği de yaraladı. Köpeklerini güçlükle pitbullun elinden kurtaran çift, bir apartmana sığındı. 25 dakika boyunca çifti ve köpeklerini dışarı çıkartmayan pitbull, polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirildi.


                51 MİLYON DEVRETTİ
                6 bilen çıkmayınca 51 milyon 726 bin lira devretti. 5 bilenler 51 bin 574'er lira, 4 bilenler 809'ar lira, 3 bilenler 39'ar lira, 2 bilenler ise 4'er lira alacak.



                ES'SELİN'GEN CANAVARI
                Almanya'nın Esslingen kentinde yaşayan Selin, bahçeye çıktı. 30 yaşlarındaki bir Alman saldırgan bezle bayıltıp kaçırdı. 12 saat istismara maruz kaldı. Komşuları tarafından kurtarıldı. Dehşeti sosyal medyadan anlattı: Peşini bırakmam.



                    POLİSE 'YANSI'NDI
                    Şarkıcı Yansı Dilan Özçolpan, Veysel S.'yi aradı! İddiaya göre uyuşturucu alacaktı. Kurye, pet şişede sakladığı kokainle yola çıktı. Ancak polis yakaladı.



                    NEW YORK KAN GÖLÜ
                    ABD'nin New York kentinde, Brooklyn'deki metro istasyonunda silahlı saldırı dehşeti yaşandı. Dün sabah saatlerinde meydana gelen olayda, saldırgan yolculara rastgele ateş açtı. 16 kişi yaralandı. Turuncu inşaat yeleği giyen ve gaz maskesi takan zanlı, kayıplara karıştı. New York Belediye Başkanı Eric Adams saldırıyı "terör" ve "anlamsız bir şiddet eylemi" olarak nitelendirdi.

                    RANGE 'LOVER'
                    Yeni nesil Range Rover üretildi. Fiyatı tam 9 milyon TL'ydi. Türkiye'den de 222 kişi almak için sıraya girdi.

                    VEFAT SAYISI 25'E DÜŞTÜ
                    Türkiye'de son 24 saatte 191 bin 26 Covid-19 testi yapıldı. 6 bin 635 kişinin testi pozitif çıktı, 25 kişi hayatını kaybetti. İyileşenlerin sayısı 12 bin 152 oldu.

                    5 MİLYON LİRALIK VURGUN
                    Telefonla aradıkları kişilere karşı kendilerini polis olarak tanıtıp "Adınız FETÖ'ye karıştı. Paranızın güvenliği için bir süre bizde kalması gerekiyor" diyerek 5 milyon lira vurgun yapan 7 şüpheli polis tarafından yakalandı. Şüpheliler suçlarını inkar etse de telefon kayıtları hepsini ele verdi.

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                    Lastikler kedilere ev oldu
                    Haberler Yaşam Temizlik işçisi Ali Kılıç insanlık dersi verdi! Yolda bulduğu para dolu cüzdanın tek kuruşuna dokunmadan sahibine verdi
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