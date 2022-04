Temizlik işçisi Ali Kılıç insanlık dersi verdi! Yolda bulduğu para dolu cüzdanın tek kuruşuna dokunmadan sahibine verdi

NEW YORK KAN GÖLÜ

ABD'nin New York kentinde, Brooklyn'deki metro istasyonunda silahlı saldırı dehşeti yaşandı. Dün sabah saatlerinde meydana gelen olayda, saldırgan yolculara rastgele ateş açtı. 16 kişi yaralandı. Turuncu inşaat yeleği giyen ve gaz maskesi takan zanlı, kayıplara karıştı. New York Belediye Başkanı Eric Adams saldırıyı "terör" ve "anlamsız bir şiddet eylemi" olarak nitelendirdi.



RANGE 'LOVER'

Yeni nesil Range Rover üretildi. Fiyatı tam 9 milyon TL'ydi. Türkiye'den de 222 kişi almak için sıraya girdi.



VEFAT SAYISI 25'E DÜŞTÜ

Türkiye'de son 24 saatte 191 bin 26 Covid-19 testi yapıldı. 6 bin 635 kişinin testi pozitif çıktı, 25 kişi hayatını kaybetti. İyileşenlerin sayısı 12 bin 152 oldu.



5 MİLYON LİRALIK VURGUN

Telefonla aradıkları kişilere karşı kendilerini polis olarak tanıtıp "Adınız FETÖ'ye karıştı. Paranızın güvenliği için bir süre bizde kalması gerekiyor" diyerek 5 milyon lira vurgun yapan 7 şüpheli polis tarafından yakalandı. Şüpheliler suçlarını inkar etse de telefon kayıtları hepsini ele verdi.

