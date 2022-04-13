Temizlik işçisi Ali Kılıç insanlık dersi verdi! Yolda bulduğu para dolu cüzdanın tek kuruşuna dokunmadan sahibine verdi

Her satırı insanlık dolu olan haberin adresi Mersin'di. Ali Kılıç, 8 yıldır belediyede temizlik personeliydi. Dün çalıştığı sırada yerde duran cüzdanı fark etti. Hemen çantada bulduğu telefon numarasından sahibi Hasan Çelik'e haber verdi. 2 saat içinde cüzdanı sahibine ulaştırarak insanlık örneği sergiledi. Büyük mutluluk yaşayan Çelik, "İçinde 3 bin lira param vardı. Eşim 1 ay sonra doğum yapacak. Bu zamanda böyle insanlar bulmak çok zor. Allah razı olsun" dedi. Antalya'da Mehmet Dönmez dün para çekmek için ATM'ye gitti. Haznede 3 bin 450 TL olduğunu fark etti. Paranın tek kuruşuna dokunmadan durumu polise bildirdi. Aynı gün parayı sahibi İsmail Çetin'e elleriyle teslim etti.