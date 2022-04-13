Temizlik işçisi Ali Kılıç insanlık dersi verdi! Yolda bulduğu para dolu cüzdanın tek kuruşuna dokunmadan sahibine verdi

Her satırı insanlık dolu olan haberin adresi Mersin'di. Ali Kılıç, 8 yıldır belediyede temizlik personeliydi. Dün çalıştığı sırada yerde duran cüzdanı fark etti. Hemen çantada bulduğu telefon numarasından sahibi Hasan Çelik'e haber verdi. 2 saat içinde cüzdanı sahibine ulaştırarak insanlık örneği sergiledi. Büyük mutluluk yaşayan Çelik, "İçinde 3 bin lira param vardı. Eşim 1 ay sonra doğum yapacak. Bu zamanda böyle insanlar bulmak çok zor. Allah razı olsun" dedi. Antalya'da Mehmet Dönmez dün para çekmek için ATM'ye gitti. Haznede 3 bin 450 TL olduğunu fark etti. Paranın tek kuruşuna dokunmadan durumu polise bildirdi. Aynı gün parayı sahibi İsmail Çetin'e elleriyle teslim etti.
CEZAYA EHLİYETİ TAM
Kahramanmaraş'ta M.H. (40) dün ehliyet sınavına girdi. Polis, hareketlerinden şüphelendi. Üzerinde yapılan aramada, gömleğinde düğme görünümlü gizli kamera tespit edildi. Üzerinden kulaklık ve Wifi cihazı çıkan M.H.'ye N.Ş., A.Ç. ve H.Ç.'nin yardım ettiği belirlendi. Hepsi gözaltına alındı.
UZAYA ÇIKAN İLK KEBAP
Türk mutfağı, iştah kabarttı. İlk sırada Adana'nın meşhur kebabı yer aldı. Herkesin bayıldığı bu yöresel yemeğin lezzeti uzaya kadar çıktı! Adana'da kebapçı Yaşar Aydın, ilginç bir deneye imza attı! Uzaya Adana kebabı yolladı. Helyum gazına bağlanan kebap, tam 38 kilometre yüksekliğe kadar çıktı! Stratosfere ulaştı. 5 saat yolculuğu balonun patlamasıyla sonlandı! Kebap, açılan paraşütle Hatay'a sorunsuz inmeyi başardı. Yaşar Aydın, "Uzaylılar yesin diye yolladık ama geri yolladılar" açıklaması yaptı.