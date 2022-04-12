Turizm cennetinde doğa katlediliyor! Bodrum'da kaçak yollar yapılmaya başlandı

"YOL AÇMAYA KALKABİLECEK KADAR GÖZLERİ DÖNMÜŞ"

Dereköy Mahallemizdeki Hazine arazilerine iş makineleriyle girerek, kaçak inşaat yapacakları yerlere doğru yollar açmaya kalkabilecek kadar gözü dönmüş olanlara karşı gece gündüz verdiğimiz mücadeleye rağmen 650 milyon metrekare büyüklüğündeki Bodrum Yarımadası'nın her yerinde aynı anda bulunmamız imkansız olduğu için bazen, bu vicdansız girişimleri tahribat oluştuktan sonra fark edebiliyoruz ve bundan büyük bir üzüntü duyuyoruz.