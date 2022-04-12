Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 12.04.2022 13:02
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 12.04.2022 13:02
    ABONE OL

    Iğdır'da sır ölüm! Yaşar Karadağ ve Kemal Araslı kırsal arazide silahla vurulmuş halde bulundu

    Iğdır'ın Halfeli beldesinde iki kişi, kırsal arazide silahla öldürülmüş olarak bulundu. Yapılan kimlik kontrolünde cesetlerin Yaşar Karadağ ile Kemal Araslı'ya ait olduğu tespit edildi.

    Sır ölüm! iki kişi silahla vurulmuş halde bulundu

    Yunusemre Mahallesi'nde ikamet eden Yaşar Karadağ ile Kemal Araslı'dan haber alamayan yakınları, durumu jandarmaya bildirdi.

    Arama çalışması başlatan ekipler, belde kırsalındaki Yaşar Karadağ'a ait tarım arazisinde silahla vurulmuş iki erkek cesedi buldu.

    Yapılan kimlik kontrolünde cesetlerin Karadağ ile Araslı'ya ait olduğu tespit edildi.

    Cumhuriyet savcısının olay yeri incelemesi yaptığı bölgede, jandarma ekipleri geniş güvenlik önlemi aldı.

    Iğdır Devlet Hastanesi'ndeki otopsi işlemlerinin ardından cenaze nakil aracıyla belde mezarlığına getirilen cenazeler, burada toprağa verildi.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Memur zammına yeni formül! Temmuz ayı öncesi flaş talep
    Haberler Yaşam Iğdır'da sır ölüm! Yaşar Karadağ ve Kemal Araslı kırsal arazide silahla vurulmuş halde bulundu
        SON DAKİKA