Göç İdaresi'nin camlarını kıran 15 yabancı uyruklu, sınır dışı edilecek

Polis ekipleri olaylara karıştığı belirlenen ve aralarında kadınların da bulunduğu 15 kişiyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Suriyeliler, sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

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