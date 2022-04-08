Tekirdağ'da talihsiz kaza! İşe geç kalma endişesi...





"TALİHSİZ VE ÜZÜCÜ BİR KAZA"

Kazanın aceleyle gelen dikkatsizlik sonucu olduğunu ifade eden otomobil sürücüsü Cengiz Atak, "Ben yayaya yol vermek isterken yavaşladım. Bu sırada arkadaş da işe yetişmek için aceleyle yola çıkmış ve bana arkadan vurdu. Üzücü ve talihsiz bir kaza yaşandı" diye konuştu.