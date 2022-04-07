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    • Yaşam
    • 08.04.2022 05:31
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    • 08.04.2022 05:31
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    Tuzla Piyade Okulu yerleşkesinde 02.00 sıralarında patlama yaşandı

    Tuzla Piyade Okulu 41’inci Bakım Onarım Müdürlüğü Ar-Ge bölümünde yer alan mühimmat deposunda gece 02.00 saatlerinde patlama meydana geldi. Patlamanın ardından çıkan yangın ekiplerin yoğun uğraşıyla kontrol altına alındı.

    AA
    Piyade Okulunda korkutan patlama

    Piyade Okulu yerleşkesinde bulunan 41'inci Bakım Onarım Müdürlüğü Ar-Ge bölümünde yer alan mühimmat deposunda meydana gelen patlamanın ardından yangın çıktı. Yangın, olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibinin yoğun çabasıyla kontrol altına alındı.



    Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı Tuzla Piyade Okulu yerleşkesinde saat 02.00 sıralarında patlama meydana geldi. 41. Bakım Onarım Müdürlüğü
    Ar-Ge Bölümü'nde bulunan mühimmat deposunda henüz sebebi belirlenemeyen patlamanın ardından yangın çıktı. İstanbul'un birçok noktasında duyulan patlama sesleri endişe yaratırken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.



    YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI
    İtfaiye görevlilerinin yoğun çabasıyla yangın yaklaşık 1 saatte kontrol altına alındı. Polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemi alırken yangında yaralı olup olmadığı konusunda herhangi bir açıklama yapılmadı.

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    Haberler Yaşam Tuzla Piyade Okulu yerleşkesinde 02.00 sıralarında patlama yaşandı
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