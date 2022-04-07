Tuzla Piyade Okulu yerleşkesinde 02.00 sıralarında patlama yaşandı





YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

İtfaiye görevlilerinin yoğun çabasıyla yangın yaklaşık 1 saatte kontrol altına alındı. Polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemi alırken yangında yaralı olup olmadığı konusunda herhangi bir açıklama yapılmadı.

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