Midyeci Ahmet'ten yeni hamle! Eski eşi Deniz Çelebi'ye verdiği dükkanın karşısına şube açmıştı şimdi de evi satışa çıkardı

AĞLAYARAK KONUŞTU

Midyeci Ahmet Çiçek de hakkındaki iddialarla ilgili sosyal medya hesabından ağlayarak açıklama yaptı. Çiçek açıklamasında şunları söyledi: "Deniz Hanım benim için çok kıymetli, iki çocuğumun annesi. Her istediğini vermeme rağmen böyle bir konuyla gündeme gelmesi beni çok şaşırttı. Severek evlendiğim bir kişiydi. Çok da mutlu zamanlarımız oldu, sırt sırta çalıştık. Yoklukta evlendik. Hiçbir zaman onun hakkını yemedim. Evliliğimizde sorunlar oluyordu. Yunanistan'a Şube açtık. Pandemi başladı. İşler kötüye gidiyordu.

Deniz Hanım ve ailesi batacağımızı düşündü. Benden şubeleri istedi. O ve ailesi benden şubeleri almak istiyordu. Bu olaylar sonucunda boşanma kararı aldık. Yoklukta evlendiğim insan benim batacağımı düşünerek yolları ayırmak istedi. Bana bunu yaparak ihanet etti. Boşanma aşamasında onun koşullarını kabul ettim. Beşiktaş şubeyi istedi kabul ettim. 100 bin lira nafaka verdim. İsim hakkını istedi verdim. Şimdi de bu duruma düştük. Ben parayı bulunca karısını çocuğunu unutan bir insan olmadım. Böyle bir yapım yok."