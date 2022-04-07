Midyeci Ahmet'ten yeni hamle! Eski eşi Deniz Çelebi'ye verdiği dükkanın karşısına şube açmıştı şimdi de evi satışa çıkardı

Midyeci Ahmet markasının sahibi Ahmet Çiçek ile 10 yıllık eşi Deniz Çelebi, 4 ay önce Beykoz Adliyesi'nde anlaşmalı boşandı. Çiftin imzaladıkları protokolde markanın Beşiktaş'taki merkez şubesinin Deniz Çelebi'de kalması kararlaştırıldı. Ayrıca Beşiktaş'taki dubleks evin yarı hissesi Deniz Çelebi'de diğer yarısı Ahmet Çiçek'te kaldı.
Ahmet Çiçek ilk olarak Beşiktaş'ta eşine bıraktığı dükkânın karşısına aynı isimle dükkân açtı. Sosyal medya hesabından, eşine kalan dükkânın kendi markasıyla bağlantısı kalmadığını iddia edip kötüledi. Bu olay ortaya çıkınca Midyeci Ahmet'ten ikinci hamle geldi. Eşiyle yarı yarıya bölüştükleri dubleks evdeki hissesini satılığa çıkarttı. Deniz Çelebi dün kendi dükkânında tezgâh başındaydı. Müşterileriyle tek tek ilgilenen Deniz Çelebi'ye özellikle kadınların desteği büyüktü. Deniz Çelebi yaşadıklarını şöyle anlattı:
"ÇOCUKLARA BIRAKACAKTI"
"Boşandıktan sonra çok zor günler yaşadım. Restoranı devraldığımda bana ürün tedarikini kesti. Ben de kendim yapıp satmaya başladım. Kendi tedarik zincirimi kurdum. Daha başka bir şey yapmaz dedim. Ama sonra geldi karşıma dükkân açtı. Beni batırmak için elinden geleni yaptı. Benim iki çocuğumun babası, daha ne kadar kötü olabilir dedim. Dün de emlakçımız aradı.