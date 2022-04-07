Sahte deterjan hastanelik etti! Mağdur kullanıcı hem satıcı firmaya hem de e-ticaret sitesine dava açmaya hazırlanıyor

Yerli yabancı birçok markanın sahtesinin yapıldığı bilinen bir gerçek. Ayakkabıdan parfüme, çantadan giysilere kadar sahtesi üretilen ürünlerin bir kısmı ise insan sağlığını doğrudan tehdit ediyor. Sahte ürünün son mağdurları ise Ataşehir Belediyesi çalışanı Evrim Görendaş ile eşi oldu.
Edinilen bilgilere göre Görendaş kendi evleri ile annesinin evi için beyaz giysilere özel Deterjan almaya karar verdi. Bilinen bir E-Ticaret sitesine geçen 11 Mart'ta giren Görendaş, her zaman kullandığı markanın 10 kiloluk ürününden 2 adet satın aldı. Görendaş, ödemeyi banka kartından yaptı. Para, ilgili e-ticaret sitesinin hesabına geçtikten sonra Görendaş, ürünün teslim edilmesi için bekleyişe geçti.
"SATICIYA ULAŞAMADIK"
Kısa süre sonra iki ürün de Görendaş'ın adresine teslim edildi. Gelen ürün hem beyaz hem renkliler için olunca Görendaş, e-ticaret sitesi ile temasa geçti, sorunu iletti. E-ticaret sitesi görevlisi, satıcı firma ile görüşüp dönüş yapacaklarını bildirdi. Aradan günler geçmesine rağmen dönüş olmayınca Görendaş bir kez daha siteyi aradı ancak olumlu bir yanıt alamadı.