Sahte deterjan hastanelik etti! Mağdur kullanıcı hem satıcı firmaya hem de e-ticaret sitesine dava açmaya hazırlanıyor

TÜRKİYE DÜNYADA 3'ÜNCÜ SIRADA

Eşinin yaşadığı sağlık sorunu nedeni ile endişelendiğini kaydeden Evrim Görendaş "Sahte ürün ile gerçek ürünü yan yana koyduk. Dıştan bakıldığında durumu anlamak imkânsız. Ancak bir analize tabi tutmak gerekir. Ki, tüketicinin de bunu yapması imkânsız. Hem e-ticaret sitesine hem satıcı firmasına tazminat davası açacağız" diye konuştu. Türkiye'nin, taklit ürün ticaretinde dünyada 3'üncü sırada olduğuna işaret eden Av. Talat Yörük ise "Bir çok ürün grubunda var bu durum. Ancak özellikle deterjanlar insan sağlığını doğrudan etkiliyor. Bu ürünü üretip satanların yakalanmaları halinde 1 yıldan 3 yıla kadar hapis istemi ile yargılanmaları söz konusu" bilgisini paylaştı.

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