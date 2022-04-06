Midyeci Ahmet'ten eski eşi Deniz Çelebi'nin iddialarına yanıt: Silahlı saldırı...

Midyeci Ahmet adıyla bilinen Ahmet Çiçek, eski eşinin iddialarına sosyal medya hesabından paylaştığı bir video ile cevap verdi. Ahmet Çiçek "Ailesinden bana ve yardımcıma tehditler geliyor. Yardımcım arabadan inince maskeli bir kişinin silahlı saldırısına maruz kalıyor. 16 yaşında çocuk göndermişler. Ben buradayım, bir tane korumam var onu da azat edeceğim.
Kim geliyorsa gelsin ama 16 yaşında çocuğu yollamayın. Göndereceğiniz kişi kimi vuracağını bilsin, ya da en kötü siz gelin. Gelmezseniz namertsiniz. Sizden korkan sizden beter olsun. Bu arkadaşım saldırıya uğrayınca ben de 'Bu şube bize ait değildir' dedim" açıklaması yaptı.
'Midyeci Ahmet' olarak bilinen Ahmet Çiçek ile Deniz Çelebi 23 Kasım 2021 tarihinde anlaşmalı boşanarak, 10 yıllık evliliklerini sonlandırdı. Bu evlilikten 9 ve 3.5 yaşında iki çocukları olan çift arasındaki anlaşmaya göre Midyeci Ahmet Beşiktaş Şubesi, Deniz Çelebi'ye devredildi.
1 Aralık 2021 tarihinde Beşiktaş şubesini işletmeye başlayan Deniz Çelebi, eski eşi Ahmet Çiçek'in bir hafta sonra kendilerine malzeme tedarikini kestiğini ve hemen karşılarına aynı isimle şube açtığını söyledi.