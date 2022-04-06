Midyeci Ahmet'ten eski eşi Deniz Çelebi'nin iddialarına yanıt: Silahlı saldırı...

Midyeci Ahmet adıyla bilinen Ahmet Çiçek, eski eşinin iddialarına sosyal medya hesabından paylaştığı bir video ile cevap verdi. Ahmet Çiçek "Ailesinden bana ve yardımcıma tehditler geliyor. Yardımcım arabadan inince maskeli bir kişinin silahlı saldırısına maruz kalıyor. 16 yaşında çocuk göndermişler. Ben buradayım, bir tane korumam var onu da azat edeceğim.

Kim geliyorsa gelsin ama 16 yaşında çocuğu yollamayın. Göndereceğiniz kişi kimi vuracağını bilsin, ya da en kötü siz gelin. Gelmezseniz namertsiniz. Sizden korkan sizden beter olsun. Bu arkadaşım saldırıya uğrayınca ben de 'Bu şube bize ait değildir' dedim" açıklaması yaptı.