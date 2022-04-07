Tuzla'da komşu kabusu! İki hafta önce şikayet edilmişti evinde yangın çıktı





İKİ HAFTA ÖNCE KOMŞULARI TARAFINDAN ŞİKAYET EDİLMİŞTİ

Öte yandan evinde yangın çıkan D.Ç iki hafta önce komşuları tarafından şikayet edilmişti. Apartman sakinlerine sözlü ve fiziki saldırılarda bulunduğu iddia edilen şahıs, başta apartmanda bulunan komşularını yersiz ve yüksek gürültülerle rahatsız edip apartmanda bulunan çocukları da sopayla kovaladığı söylendi. Rahatsızlıklarını dile getirip polise haber veren komşularından hırsını da güvenlik kameralarını çekiçle darp ederek aldığı iddia edildi.



OLAY YERİNDE YİNE TARTIŞMA ÇIKARDI

Yangın anında çekim yapan basın mensuplarını görünce yine tartışma çıkaran D.Ç polis ekipleriyle yine tartışma yaşadı. Polis ekipleri tarafından zor sakinleştirilen şahıs karakola götürüldü. Polis konuyla ilgili araştırma başlattı.



Yangın anında site içinde bulunan Ekrem Özçınar "Olay sahur vaktindeydi, evdeydik. Bir kadın bağırdı, yangın var, diye. Ondan sonra ben camdan baktım. Kadın kendini dışarı atmış. Ben üzerimi giyinip hemen yardıma koştum. İçeride kimse var mı diye baktım fakat dumandan dolayı içeriye girilecek gibi değildi. Çok duman vardı. Ondan sonra itfaiye geldi. Kadını dışarı da oturttum, sakinleştirmeye çalıştım. Olay böyle gelişti." dedi.

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