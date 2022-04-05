Aydın'da cani koca boşanma aşamasındaki eşini pompalıyla vurdu!

Aydın'ın Söke ilçesinde pompalı tüfekle vurulan kadın ağır yaralandı.
Çalışlı Mahallesi'nde yaşayan ve boşanma aşamasında oldukları öğrenilen Nail Sedan ile Esma Sedan arasında tartışma çıktı.
Tartışma sırasında Nail Sedan, eşine pompalı tüfekle ateş açtı. İhbar üzerine olay yerine ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırılan Esma Sedan'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
TUTUKLANDI
Jandarma ekipleri tarafından yakalanan Nail Sedan, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.