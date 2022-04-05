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    • Yaşam
    • 05.04.2022 18:23
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    • 05.04.2022 18:23
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    Aydın'da cani koca boşanma aşamasındaki eşini pompalıyla vurdu!

    Aydın'ın Söke ilçesinde pompalı tüfekle vurulan kadın ağır yaralandı, gözaltına alınan Nail Sedan isimli şahıs tutuklandı. Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırılan Esma Sedan'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

    Eşini pompalıyla vurdu!

    Aydın'ın Söke ilçesinde pompalı tüfekle vurulan kadın ağır yaralandı.

    Çalışlı Mahallesi'nde yaşayan ve boşanma aşamasında oldukları öğrenilen Nail Sedan ile Esma Sedan arasında tartışma çıktı.

    Tartışma sırasında Nail Sedan, eşine pompalı tüfekle ateş açtı. İhbar üzerine olay yerine ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi.

    Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırılan Esma Sedan'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

    TUTUKLANDI
    Jandarma ekipleri tarafından yakalanan Nail Sedan, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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    Haberler Yaşam Aydın'da cani koca boşanma aşamasındaki eşini pompalıyla vurdu!
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