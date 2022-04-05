RAMAZAN İMSAKİYE
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Minibüs durağında cinsel taciz! Görüntüler ortaya çıktı: Cinsel organını gösterip...

Manisa'da cinsel taciz olayı yaşandı. Salihli ilçesinde, durakta minibüs bekleyen D.G.'ye (19) cinsel organını gösterip tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan Abdülkerim Okay (37) tutuklandı. Skandal olayın güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı.

05.04.2022 19:23 - Son Güncelleme: 05.04.2022 19:27
Minibüs durağında cinsel taciz! Görüntüler ortaya çıktı: Cinsel organını gösterip...

Manisa'nın salihli ilçesinde, durakta minibüs bekleyen d.g.'ye (19) cinsel organını gösterip tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan abdülkerim okay (37) tutuklandı.

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Minibüs durağında cinsel taciz! Görüntüler ortaya çıktı: Cinsel organını gösterip...

CİNSEL ORGANINI GÖSTERİP KAÇTI

Zafer Mahallesi Site Caddesi'nde 27 Mart günü Abdülkerim Okay, durakta bekleyen D.G. isimli genç kıza cinsel organını gösterip kaçtı.

Minibüs durağında cinsel taciz! Görüntüler ortaya çıktı: Cinsel organını gösterip...

D.G. polisi arayıp haber verdi, şikayetçi oldu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, güvenlik kamerası kayıtlarından şüphelinin Abdülkerim Okay olduğunu belirledi.

Minibüs durağında cinsel taciz! Görüntüler ortaya çıktı: Cinsel organını gösterip...

Okay, dün akşam evinde yakalanıp, gözaltına alındı.
Abdulkerim Okay, polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Minibüs durağında cinsel taciz! Görüntüler ortaya çıktı: Cinsel organını gösterip...

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Olayla ilgili güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Minibüs durağında cinsel taciz! Görüntüler ortaya çıktı: Cinsel organını gösterip...

Görüntülerde, olayın ardından D.G.'nin duraktan ayrılmasından hemen sonra şüpheli Okay'ın tam ters istikamete doğru kaçarak uzaklaştığı görülüyor.

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