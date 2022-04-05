Minibüs durağında cinsel taciz! Görüntüler ortaya çıktı: Cinsel organını gösterip...
Manisa'da cinsel taciz olayı yaşandı. Salihli ilçesinde, durakta minibüs bekleyen D.G.'ye (19) cinsel organını gösterip tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan Abdülkerim Okay (37) tutuklandı. Skandal olayın güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı.
05.04.2022 19:23 - Son Güncelleme: 05.04.2022 19:27
Manisa'nın salihli ilçesinde, durakta minibüs bekleyen d.g.'ye (19) cinsel organını gösterip tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan abdülkerim okay (37) tutuklandı.
CİNSEL ORGANINI GÖSTERİP KAÇTI
Zafer Mahallesi Site Caddesi'nde 27 Mart günü Abdülkerim Okay, durakta bekleyen D.G. isimli genç kıza cinsel organını gösterip kaçtı.
D.G. polisi arayıp haber verdi, şikayetçi oldu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, güvenlik kamerası kayıtlarından şüphelinin Abdülkerim Okay olduğunu belirledi.