Edirne'de 4 kişinin öldürüldüğü olayda 1 kişi tutuklandı! Cenazede gözyaşları sel oldu

EVİN ARANDIĞI İDDİASI

Anıl Güner'in 3-4 ay önce otomobil aldığını söyleyen Tunçer, "Ama arabayla olacak şey değil. Çünkü evin önünde traktörler, arabası, motosikleti her şeyi duruyor. Hiçbir şeye dokunulmamış ama ev aranmış. Ne aradıysalar? 2 hatta 3 ev aranmış. Üst katlar da alt katlar da hepsi aranmış. Bir şey aranmış ama ne olduğunu bilmiyorum. Her yer talan edilmiş. Kim yaptıysa bir an önce bulunsun. Aldığını geçtik, yeter ki kim olduğu çıksın ortaya. Kim niye yaptı bunu öğrenilsin" diye konuştu.

Güner ailesinin akrabası Ayşe Güner ise tedirginlik yaşadıklarını ve olayı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin bir an önce yakalanmasını istedi. Güner, "Böyle olacak bir şey değil bu. Emniyetimize sonuna kadar güveniriz. İnşallah bulurlar. Başka diyeceğim yok. Haneyi kuruttular, 4 kişi birden. Bunu bulduktan sonra hemen idam etsinler. Çok üzüldük, herkes üzüldü. 4 cenaze birden olmamalıydı. Bu insanlar bunları hak etmedi. Bu insanlar öyle bir yavaş insandı ki sadece çalışırdı, hiç kimseye bir şey yapmıyordular. Emniyetimize sonuna kadar güvenirim. İnşallah yakında bulurlar" dedi.