Edirne'de aynı aileden 4 kişi evde silahla vurulmuş halde bulunmuştu! 1 milyon liralık altın detayının ardından otopsi sonucu da çıktı
Son dakika haberleri... Türkiye, Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde 4 kişilik bir ailenin yok oluşunu konuşuyor. Köyde çiftçilik ve besicilik yapan aileden Anıl Güner'in köy kahvesinde arkadaşlarıyla yaptığı sohbette, parasını altına yatırdığını anlattığı ortaya çıkmıştı. Öte yandan ailenin ön otopsi sonucu da ortaya çıktı. İşte detaylar...
Jandarma, öldürülen Anıl Güner'in dün gece kahvede oturup çay içtiği kişilerle bazı köylüleri, ifadelerine başvurmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürdü.
3'Ü BAŞINDAN VURULDU
Bu arada olayın detayları da ortaya çıkmaya başladı. Yapılan ilk incelemede Mehmet Güner'in yatak odasında, eşi Filiz Güner'in mutfakta, oğlu Anıl Güner'in ise evin giriş kapısında başından, babası Mehmet Güner'in ise aynı bahçe içinde bulunan kendi evinin önünde omzundan ve boynundan vurulduğu tespit edildi.
'1 MİLYON LİRALIK ALTIN ALDIM' DEMİŞ
Köyde çiftçilik ve besicilik yapan aileden Anıl Güner'in köy kahvesinde arkadaşlarıyla yaptığı sohbette, parasını altına yatırdığını anlattığı ortaya çıktı. Anıl Güner'in çevresine, "1 milyonum vardı, altın alıp yatırım yaptım. Paramla yeni yatırımlar yapacağım" dediği belirtildi.