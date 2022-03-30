Bu kez doktor doktora saldırdı! Profesörün darbettiği doktor yoğun bakıma alındı

H.S.B'nin kısa süre önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, doktorlara silah taşıma ruhsatı verilmesini isteyerek, "Ciddi önerimdir. Hekimlere silah taşıma ruhsatı verilsin, hekime şiddet anında biter. Kimse polise kafa tutamıyor, neden, çünkü silahı var." ifadelerini kullandığı görüldü.

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