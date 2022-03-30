Bu kez doktor doktora saldırdı! Profesörün darbettiği doktor yoğun bakıma alındı

Amasya Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde görevli bir profesörün darbettiği doktor yoğun bakıma alındı.
Amasya Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. H.S.B. ile kalp cerrahisi uzmanı Dr. Öğretim Üyesi E.K. arasında, evrak imzalama konusu yüzünden tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine profesör, E.K'yı darbetti. Burnu kırılan ve aldığı darbeler sonucu yere yığılan E.K'yi mesai arkadaşları sedyeyle fakültenin karşısında bulunan Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.
Tedavi altına alınan E.K, beyin kanaması şüphesiyle yoğun bakıma alındı.