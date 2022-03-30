Anestezi doktoru tacizden tutuklandı! Perdeleri kapatıp...





Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla şüpheli gözaltına alındı. İsa Ö.K, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunda suçlamayı kabul etmeyen İsa Ö.K., "Hastanın muayeneyi yaparken bilinci açıktı. Kendisine bilgilendirme yaptım. Yaptığım işlemleri de adım adım anlattım. Muayeneyi yaptığım alanda perdenin dışında pek çok insan vardı. Ayrıca ben muayene yaparken de hastanın yakını olan sağlık çalışanı içeri girip çıktı. Hastanın ameliyatı sebebiyle bir komplikasyon gelişmeyecek olmasına rağmen önceki hastadaki bilgimi pekiştirmek için sadece cihaz ile sağ ve sol omuz bölgelerini kontrol ettim. Müşteki beni ismen tanır, kendinde telefon numaram vardır. Kimliğimi gizleme ihtimalim mevcut değildir. Ben kendimi kimseye 'Atakan' olarak tanıtmadım. Sadece yolda yürüyorken mesai arkadaşım olan Atakan'ın ismini söylemiş olabilirim" dedi.