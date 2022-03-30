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    • Yaşam
    • 30.03.2022 18:00
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    • 30.03.2022 18:00
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    Son dakika: Çanakkale'nin Gökçeada ve Bozcaada feribot seferlerine hava engeli

    Son dakika haberi... Çanakkale'de hava koşullarının negatif seyretmesi ve lodos nedeniyle Gökçeada ve Bozcaada feribot seferleri iptal edildi. Bu kapsamda yarın yapılacak seferlerinin bir kısmı ve Cuma günü gerçekleşecek seferlerin tamamı iptal edildi.

    DHA
    Feribot seferlerine hava engeli

    Meteoroloji'nin Kuzey Ege Denizi için yaptığı lodos uyarısının ardından Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, Gökçeada-Kabatepe ve Bozcaada-Geyikli hatlarındaki birçok feribot seferini iptal etti.

    YARIN VE CUMA GÜNÜ İPTALLER VAR
    Firmadan yapılan duyuruda, yarın Gökçeada-Kabatepe hattında yalnızca Gökçeada'dan saat 07.00 ve Kabatepe'den saat 11.00 feribot seferleri yapılacak. Bu hattaki 1 Nisan tarihli bütün tarifeli seferler de iptal edildi.

    Bozcaada-Geyikli hattında ise yarın Bozcaada'dan saat 07.00 ve 17.00, Geyikli'den de saat 08.00 ve 18.00'deki feribot seferleri yapılacak. Bu hatta da 1 Nisan tarihli tarifeli feribot seferleri yapılamayacak.

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    Haberler Yaşam Son dakika: Çanakkale'nin Gökçeada ve Bozcaada feribot seferlerine hava engeli
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