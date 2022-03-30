İstanbul Çekmeköy'de meydana gelen kaza yürekleri ağza getirdi! Çok sayıda yaralı var

İstanbul Çekmeköy'de meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, 34 HA 3488 ve 34 FT 832 plakalı hafif ticari araçlar, Çekmeköy-Şile yolunda arıza nedeniyle duran 34 EMN 576 plakalı hafriyat kamyonuna çarptı.

Zincirleme kazada hafif ticari araçlarda bulunan üç kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada bir sürücü, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu sıkıştığı araçtan çıkarıldı.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından 3 yaralı çevredeki hastanelere sevk edildi.

Kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu.