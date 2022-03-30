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    • Yaşam
    • 30.03.2022 23:44
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    • 30.03.2022 23:44
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    İstanbul Çekmeköy'de meydana gelen kaza yürekleri ağza getirdi! Çok sayıda yaralı var

    İstanbul Çekmeköy'de akşam saatlerinde meydana gelen kazada birçok araç birbirine girdi. Alınan bilgiye göre, 34 HA 3488 ve 34 FT 832 plakalı hafif ticari araçlar, Çekmeköy-Şile yolunda arıza nedeniyle duran 34 EMN 576 plakalı hafriyat kamyonuna çarptı. Kazada çok sayıda yaralı var.

    AA
    Çekmeköy’de zincirleme kaza! Çok sayıda yaralı var

    İstanbul Çekmeköy'de meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

    Alınan bilgiye göre, 34 HA 3488 ve 34 FT 832 plakalı hafif ticari araçlar, Çekmeköy-Şile yolunda arıza nedeniyle duran 34 EMN 576 plakalı hafriyat kamyonuna çarptı.

    Zincirleme kazada hafif ticari araçlarda bulunan üç kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Kazada bir sürücü, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu sıkıştığı araçtan çıkarıldı.

    Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından 3 yaralı çevredeki hastanelere sevk edildi.

    Kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu.

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    Haberler Yaşam İstanbul Çekmeköy'de meydana gelen kaza yürekleri ağza getirdi! Çok sayıda yaralı var
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