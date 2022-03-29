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    Sokak köpeklerinden kaçarken kamyon altında kalıp ağır yaralanan Mahra Melin Pınar yaşam savaşını kaybetti

    Antalya'da sokak köpeklerinden kaçarken kamyonun altında kalıp ağır yaralanan Mahra Melin Pınar, 23 günlük yaşam savaşını kaybetti.Minik Mahra'nın ölüm haberini alan ailesi sinir krizi geçirdi.

    Acı ’Pınar’ı

    Antalya'da, Mahra Melin Pınar'a (10), 5 Mart'ta Serik ilçesi Belek Mahallesi'nde kaldırımda yürürken, yol kenarındaki arazide dolaşan başıboş köpekler saldırdı. Kaçmaya çalışırken yola çıkan Mahra'ya, İrfan Yayla'nın kullandığı 07 YBJ 06 plakalı kamyon çarptı. Sağ bacağı kamyonun ön tekerinin altında kalan Mahra, yaralandı. Kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Mahra, 3,5 saatlik ameliyatın ardından yoğun bakıma alındı. Ertesi gün saat 01.00 sıralarında beyninin sol bölgesinde oluşan kararma nedeniyle 2'nci kez ameliyat edilen Mahra'nın parçalanan sağ bacağı da diz üstünden kesildi. Mahra Melin Pınar, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisinin 23'üncü gününde yaşamını yitirdi. Mahra Melin'in ölüm haberini alan ailesi sinir krizi geçirdi.

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    Haberler Yaşam Sokak köpeklerinden kaçarken kamyon altında kalıp ağır yaralanan Mahra Melin Pınar yaşam savaşını kaybetti
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