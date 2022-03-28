Adana'da akılalmaz olay! Turunç toplayan 3 kadın, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti

Otomobil bu sırada reçel yapmak için refüjdeki ağaçlardan turunç topladığı öne sürülen Birsen Sonkur, Nilüfer Kanat ve Özler Büyükmazı'ya çarptı. Bulvarın diğer şeridine savrulan 3 kadına, S.D. yönetimindeki bir başka otomobil de çarptı.