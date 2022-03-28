Ünlü psikolog terapide taciz etti iddiası! Cinsel içerikli mesajlar...

Bunun üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunan genç kadın, Mustafa Ö.'den şikayetçi oldu. Olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında ünlü doktorun ifadesine başvuruldu. Ünlü doktor, Bir arkadaşı aracılığıyla Hatice isimli şahısla tanıştığını, Hatice'nin doktor olmak istediğini öğrenmesi üzerine sosyal medyadan görüşmeye başladıklarını ardından bu görüşmenin hasta doktor ilişkisine döndüğünü anlattı. Sosyal medyadan devam eden doktor hasta ilişkisinın bir süre sonra cinsel bir boyut kazandığını soyleyen ünlü psikolog kimseyi taciz etmediğini iddia etti.