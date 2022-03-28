Parayla çocukların müstehcen görüntülerini satıyorlar iddiası! İlk duruşmada karar





İstanbul 14. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşma, salonun büyük olması nedeniyle İstanbul 20. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya 13'ü tutuklu sanık olmak üzere 5 tutuksuz sanık katılırken, diğer tutuklu sanıklar ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

MAHKEMEDEN KAPALILIK KARARI

Mahkeme duruşmada sanıkların kimlik tespitinin ardından yargılamanın kapalı yapılması yönünde hüküm vererek basın mensuplarının salondan çıkarılmasına karar verdi. Duruşma sonunda mahkeme, 14 sanığın tahliyesine karar verdi. Bu sanıklar hakkında yurt dışına çıkış yasağı da konulmasına hükmedildi.