Parayla çocukların müstehcen görüntülerini satıyorlar iddiası! İlk duruşmada karar

Aralarında beyin cerrahı ve polisin de bulunduğu 33 sanığın, "Çocukların kullanıldığı müstehcen yayınları ülkeye sokmak, çoğaltmak, satmak, nakletmek, ihraç etmek" suçundan 2 yıldan 10 yıla kadar değişen hapis istemiyle yargılanmalarına başlandı.
İstanbul 14. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşma, salonun büyük olması nedeniyle İstanbul 20. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya 13'ü tutuklu sanık olmak üzere 5 tutuksuz sanık katılırken, diğer tutuklu sanıklar ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.
MAHKEMEDEN KAPALILIK KARARI
Mahkeme duruşmada sanıkların kimlik tespitinin ardından yargılamanın kapalı yapılması yönünde hüküm vererek basın mensuplarının salondan çıkarılmasına karar verdi. Duruşma sonunda mahkeme, 14 sanığın tahliyesine karar verdi. Bu sanıklar hakkında yurt dışına çıkış yasağı da konulmasına hükmedildi.
7 SANIĞIN TUTUKLULUĞU DEVAM
Sanıklar gruplardaki yönetici hesaplarına sahip olduğu tespit edilen Halil K., polis Furkan B., beyin cerrahı Kenan M., Deniz Ö., Mustafa S., Ömer Ö. ve Vedat K'nin ise tahliye talepleri reddedilerek tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. Dinlenmeyen sanıklar hakkında talimat ya da zorla getirme çıkarılmasına da hükmeden mahkeme, duruşmayı 27 Nisan tarihine erteledi.