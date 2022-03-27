Bu hikayenin eşi benzeri yok! Tek yumurta ikizi N.Ö ve A.Ö'nün yaşam mücadelesi gözleri doldurdu





Van'da SMA tedavisi yeterli olmadığı için ikizleri alıp İstanbul'a gitti. 50 milyon lirayı bulan tedavi masrafları için sosyal medyadan yardım kampanyası düzenledi. Şunları söyledi: Anneleri hasta. Evden çıkamıyor. Babaları inşaat işçiliği yapıyor. 50 milyon lira toplamak için bir yola çıktım. Aileler tek bir kampanya ile baş etmekte zorlanırken ben bir hala olarak iki çocuğun kampanyası ile uğraşıyorum. Dört yıldır ikizlerle birlikte İstanbul'dayım. Hayatımı onlara adadım. İnanıyorum Türkiye bize merhametiyle destek olur. Biz dünyanın en merhametli milletiyiz" dedi.



HAYALLERİ BÜYÜK

İkizler, halaları Nur'un desteğiyle hayata bağlandı. N.Ö, büyüyünce çiçekçi, A.Ö ise göz doktoru olmak istediğini anlattı.



HİÇ OKULA GİDEMEDİ

Vanlı Nur Ö (23), hiç okula gidemedi. Açık öğretimle okumayazmayı öğrendi. "Cerrahpaşa'da doktor olmak istiyordum. Şimdi yeğenlerimi oraya tedaviye götürüyorum" dedi.

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