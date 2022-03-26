İstanbul Avcılar'da alkollü sürücü ortalığı karıştırdı! 1 yaralı

Cem K.'nin kullandığı otomobil, D-100 karayolu üzerinde de Mustafa Erbakan O. ve Mehmet Ali K. yönetimindeki otomobile çarptı. Kazada, Sevim Kaymak isimli bir kadın yaralanarak hastaneye kaldırılırken, sürücü Cem K. olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.