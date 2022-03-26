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    • Yaşam
    • 27.03.2022 06:34
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    • 27.03.2022 06:36
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    Küçükçekmece'de otomobil takla attı! Yaralılar var

    İstanbul Küçükçekmece’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kontrolden çıkarak takla attı. Kazada, 6 kişi yaralandı. Yaralılar, Kanuni Sultan Süleyman ve Başakşehir Çam Sakura Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

    DHA
    Otomobil takla attı! Yaralılar var

    Kaza, saat 02.00 sıralarında Atakent Mahallesi 223. Cadde'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücü Murat Yılmaz'ın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan 34 CVV 854 plakalı otomobil, kavşakta takla attı.

    Otomobilde bulunan 1'i ağır olmak üzere 6 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaralıları otomobilden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

    Yaralılar, Kanuni Sultan Süleyman ve Başakşehir Çam Sakura Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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