Nuran Gökalp'in Adli Tıp Kurumu'ndan gelen raporda, 20'si öldürücü olmak üzere 45 bıçak darbesiyle hayatını kaybetitği tespit edildi. Cinayetin ardından tutuklanan Doğan, ifadesinde, "Kendisiyle arkadaştık. Son zamanlarda benim telefonlarımı açmıyordu. Bu durum, beni şüphelendirmeye başladı. Olay günü 2 arkadaşımla alkol aldım daha sonra markete giderek, ekmek bıçağını aldım. Nuran'ı her zaman buluştuğumuz, olayın olduğu yere çağırdım. Evlerimize yakın olduğu için sürekli orada buluşuyorduk. Gelmesiyle konuşmaya başladık. Alkol de alıyorduk. 'Neden benim telefonlarımı açmıyorsun?' dedim, 'Başka biri mi var?' dedim ve tartışma çıktı. Sonra almış olduğum ekmek bıçağıyla bıçaklamaya başladım. Kafam iyiydi, çok da hatırlamıyorum." dedi.

MÜEBBET HAPİS VERİLDİ

Cinayetin ardından tutuklanan Ayhan Doğan hakkında Çorlu 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'Tasarlayarak öldürme' suçundan müebbet hapis istemiyle dava açıldı.

Davanın karar duruşmasına sanık Ayhan Doğan ile avukatı katıldı. Son savunması istenen Doğan, pişman olduğunu söyledi. Mahkeme, Doğan'a müebbet hapis cezası verdi.