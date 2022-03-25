Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bulunan Zafer Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Cemile Yeşil Anadolu Lisesi'nin arkasındaki boş alanda, Ayhan Doğan ile sevgilisi Nuran Gökalp tartışmaya başladı.
Tartışma sırasında Doğan, yanında getirdiği ekmek bıçağını Gökalp'e defalarca sapladı. Kadının çığlıklarını duyanların haber vermesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
SEVGİLİSİNİ 45 BIÇAK DARBESİYLE ÖLDÜRDÜ
Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Gökalp'in hayatını kaybettiğini belirledi. Nuran Gökalp'in cansız bedenini başında bekleyen Ayhan Doğan ise polis ekiplerince gözaltına alındı.