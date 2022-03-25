Kıskançlık cinayeti şüphelisinden savunma: Eskortluk yapan birini kıskanmam mümkün değildir

Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın ikinci duruşmasında tutuklu sanık Ömer B. mahkeme salonunda hazır bulundu. Duruşmaya daha önceki celsede Adli Görüşme Odası'ndan (AGO) beyanda bulunan tanık Defne U., maktulün yakınları ve taraf avukatları katıldı.



"MÜMKÜN DEĞİLDİR"

Mahkemedeki savunmasında önceki beyanlarını tekrar eden sanık Ömer B., "Benim eskortluk yapan birini kıskanmam mümkün değildir" ifadelerini kullandı. Mahkeme heyeti sanığın tutukluluk halinin devamına hükmederek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.