Kıskançlık cinayeti şüphelisinden savunma: Eskortluk yapan birini kıskanmam mümkün değildir

Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın ikinci duruşmasında tutuklu sanık Ömer B. mahkeme salonunda hazır bulundu. Duruşmaya daha önceki celsede Adli Görüşme Odası'ndan (AGO) beyanda bulunan tanık Defne U., maktulün yakınları ve taraf avukatları katıldı.
"MÜMKÜN DEĞİLDİR"
Mahkemedeki savunmasında önceki beyanlarını tekrar eden sanık Ömer B., "Benim eskortluk yapan birini kıskanmam mümkün değildir" ifadelerini kullandı. Mahkeme heyeti sanığın tutukluluk halinin devamına hükmederek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.
OLAYIN GEÇMİŞİ
Edinilen bilgilere göre, 6 Şubat 2021 tarihinde 29 yaşındaki Emrah Sakarya için kayıp müracaatı yapıldı. Yapılan arama çalışmaları sonucu öldürülme şüphesi taşıyan olayın incelemesini Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği devraldı.
Olayla ilgili defalarca irtibata geçilen Emrah Sakarya'nın arkadaşı Defne U. (35), olayı daha fazla saklayamayınca cinayeti itiraf etmişti. Defne U. maktul Emrah Sakarya'nın kayıp olmadığını, 25 yaşındaki erkek arkadaşı Ömer B. tarafından öldürüldüğü itirafında bulunmuştu.