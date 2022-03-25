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    • Yaşam
    • 25.03.2022 17:50
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    • 25.03.2022 17:59
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    Çorum'da liseli kavgası: Okula silah ve tüfekle geldi

    Son dakika haberleri... Çorum'da beden eğitimi dersinde öğrenciler arasında kavga çıktı. Kavganın ardından H.A isimli öğrenci okula kurusıkı tabanca ve tüfekle geldi. Silahlı öğrenci öğretmenler tarafından etkisiz hale getirilerek, polise teslim edildi.

    DHA
    Liseli tüfekle okul bastı!

    Çorum'da beden eğitimi dersinde öğrenciler arasında kavga çıktı. Kavganın ardından H.A isimli öğrenci okula kurusıkı tabanca ve tüfekle geldi.

    3 ÖĞRENCİ BİRBİRİNE GİRDİ
    Olay saat 14.00 sıralarında Bahçelievler Mahallesi'ndeki Anadolu Lisesi'nde meydana geldi.

    Okulda beden eğitimi dersinde H.A., O.C.B. ve B.U. isimli öğrenciler arasında bilinmeyen nedenle kavga çıktı.

    TABANCA VE TÜFEKLE OKULA GELDİ
    Öğretmen D.K. tarafından ayrılan kavganın ardından iddiaya göre liseli H.A.,kurusıkı tabanca ve tüfekle okula geldi.

    ÖĞRETMENLER POLİSE TESLİM ETTİ
    Öğretmenleri, elinde silahlarla koridorda bulunan öğrenciyi etkisiz hale getirerek okula çağrılan polis ekiplerine teslim etti.

        Okul çevresinde güvenlik önlemi alınırken, H.A. ise polis ekiplerince ifadesi alınmak üzere Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

        Yaşananlar üzerine bazı öğrenciler izin alıp, okuldan ayrılırken, soruşturma başlatıldı.

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