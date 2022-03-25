Çorum'da liseli kavgası: Okula silah ve tüfekle geldi

Çorum'da beden eğitimi dersinde öğrenciler arasında kavga çıktı. Kavganın ardından H.A isimli öğrenci okula kurusıkı tabanca ve tüfekle geldi.
3 ÖĞRENCİ BİRBİRİNE GİRDİ
Olay saat 14.00 sıralarında Bahçelievler Mahallesi'ndeki Anadolu Lisesi'nde meydana geldi.
Okulda beden eğitimi dersinde H.A., O.C.B. ve B.U. isimli öğrenciler arasında bilinmeyen nedenle kavga çıktı.
TABANCA VE TÜFEKLE OKULA GELDİ
Öğretmen D.K. tarafından ayrılan kavganın ardından iddiaya göre liseli H.A.,kurusıkı tabanca ve tüfekle okula geldi.
ÖĞRETMENLER POLİSE TESLİM ETTİ
Öğretmenleri, elinde silahlarla koridorda bulunan öğrenciyi etkisiz hale getirerek okula çağrılan polis ekiplerine teslim etti.